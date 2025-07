Pnrr, l’Italia conquista il primato Ue: incassati oltre 140 miliardi di euro

Via libera della Commissione alla settima rata da 18,3 miliardi, la Premier Meloni: "Siamo modello per l'Europa"

L’Italia conferma il suo primato nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): con il via libera della Commissione europea al pagamento della settima rata – pari a 18,3 miliardi di euro – il nostro Paese raggiunge quota 140 miliardi complessivi ricevuti, equivalenti al 72% della dotazione finanziaria totale.

A renderlo noto è Palazzo Chigi, che sottolinea come siano stati centrati tutti i 334 obiettivi (tra milestone e target) previsti nelle prime sette tranche, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito con Bruxelles.

«Con il pagamento della settima rata – dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – l’Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del Piano. Si tratta non solo di un primato quantitativo, ma anche qualitativo: abbiamo dimostrato di saper utilizzare in modo virtuoso gli strumenti europei, diventando un modello per gli altri Stati membri».

Un risultato che, secondo la premier, testimonia l’efficacia della gestione del Piano sotto l’attuale governo e rappresenta un messaggio di credibilità e affidabilità verso le istituzioni comunitarie.