L'incidente Poggio Torriana: perde il controllo dell'auto e finisce in mezzo alla rotatoria

Alla guida un giovane. Distrutta la segnaletica, sul posto i Carabinieri

Con l'automobile finisce in mezzo alla rotonda: è quanto capitato alle 13 circa di oggi (15 novembre) a un ragazzo di circa 20 anni, residente a Rimini, che è stato protagonista di un rocambolesco incidente stradale. Il giovane viaggiava in direzione Ponte Verucchio-Santarcangelo, alla guida di una Bmw X1, e stava percorrendo la Santarcangiolese, quando a Poggio Torriana è arrivato alla rotonda nei pressi dello stabilimento Top Automazioni. Qui, per cause in corso di accertamento, è andato dritto, abbattendo la segnaletica: il veicolo ha arrestato la sua corsa proprio in mezzo alla rotonda. Il giovane conducente non sarebbe rimasto ferito in maniera significativa. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri, la Polizia Locale e la ditta invitata per ripristinare la segnaletica abbattuta.