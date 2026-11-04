Polisportiva Valmar inaugura la piscina provvisoria in attesa del nuovo impianto

Presso il Tanha una copertura riscaldata provvisoria permette di proseguire corsi e nuoto libero: la nuova piscina comunale aprirà entro il 2027

Sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale di Novafeltria, che sorgerà nell’area del vecchio Campo Sportivo, accanto alla nuova palestra attualmente in costruzione. Un doppio intervento destinato a ridisegnare l’offerta sportiva del territorio e a dotare la comunità di strutture moderne e funzionali. Per quanto riguarda la palestra, il completamento dei lavori è previsto, salvo imprevisti, entro dicembre 2026. Per la nuova piscina, invece, il cronoprogramma prevede una durata di 365 giorni. L’obiettivo è quindi arrivare alla conclusione dell’intervento entro dodici mesi, con l’auspicio di poter inaugurare il nuovo impianto entro il 2027. La struttura si svilupperà su una superficie di circa 1.300 metri quadrati e sarà dotata di una vasca da 25 metri con otto corsie, pensata per rispondere alle esigenze dei nuotatori, degli sportivi e di chi frequenta i corsi di nuoto e le attività acquatiche. Un impianto moderno e all'avanguardia che rappresenterà un importante investimento per lo sport e per l'intera vallata.

Nuova Piscina

La Polisportiva Valmar non si ferma: riapre la piscina Tanha con copertura

Nel frattempo, la realizzazione dei nuovi impianti ha comportato un problema non indifferente per la Polisportiva Valmar e per gli appassionati di nuoto della Valmarecchia, la società che gestiva la precedente piscina e la palestra comunale, rimasta temporaneamente senza entrambe le strutture. I dirigenti, tuttavia, non si sono persi d’animo e, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno trovato una soluzione per garantire la continuità delle attività sportive e non lasciare senza un punto di riferimento i tanti appassionati di nuoto, i bambini iscritti ai corsi e gli atleti della squadra di pallanuoto. La soluzione è arrivata dalla piscina Tanha, situata tra Novafeltria e Secchiano nel Comune di Talamello, che è stata dotata di una copertura riscaldata, consentendo così di proseguire le attività anche durante i mesi più freddi. Un intervento che ha richiesto un mese di intenso lavoro e che è stato possibile grazie alla collaborazione di numerose persone e realtà del territorio.

I dirigenti della Polisportiva Valmar:

«Per realizzare questo impianto c'è stato un mese di impegno e di lavoro. Vogliamo ringraziare la famiglia Pavani Marco, che ci ha permesso di realizzare tutto questo nella loro piscina Tanha, i soci della Polisportiva Valmar che hanno voluto offrire questo servizio alla comunità, ilComuni di Novafeltria e Talamello e tutti i ragazzi della pallanuoto che, nel loro tempo libero, si sono impegnati concretamente nella realizzazione della struttura». Un ringraziamento che sottolinea il valore della collaborazione e del volontariato, fondamentali per mantenere vivo un servizio sportivo importante per Novafeltria e per i comuni vicini.

Le attività e gli orari della piscina coperta presso il Tanha

La Polisportiva Valmar ha comunicato il programma delle attività attualmente disponibili presso la piscina Tanha.

Nuoto libero

Lunedì e mercoledì: dalle 10 alle 16 e dalle 18.30 alle 20.30.

Venerdì: dalle 12 alle 16 e dalle 19.30 alle 21.

Sabato: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Fitness in acqua

Idrobike

Idrorunner

Acquafitness

Corsi e attività sportive

Corso adulti: martedì e giovedì alle ore 19.

Agonismo: nuoto e pallanuoto.

Avviamento al nuoto per bambini dai 3 ai 5 anni: venerdì alle ore 17.

Le attività sono seguite da istruttori qualificati FIN.

Per conoscere gli orari delle attività è necessario contattare la segreteria:

Informazioni e contatti

Ufficio reception – Polisportiva Valmar

Piazza 1° Maggio, Novafeltria

Telefono: 0541 920600

La nuova piscina rappresenta dunque un traguardo atteso per Novafeltria, ma nel frattempo la Polisportiva Valmar dimostra di voler continuare a garantire un servizio essenziale per la comunità. L'auspicio è che i lavori procedano senza intoppi e che nell'estate 2027 il territorio possa finalmente festeggiare l'apertura del nuovo impianto.