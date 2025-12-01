Ponte sul Rio Marano: a gennaio partono i lavori di ricostruzione

Dopo il via libera della Conferenza dei Servizi, demolizione e realizzazione di una nuova struttura moderna e sicura

Partiranno a gennaio 2026 i lavori veri e propri al ponte sul Rio Marano di viale D’Annunzio, a seguito dello spostamento di tutti i sottoservizi, con la demolizione dell’attuale e la successiva realizzazione di un nuovo ponte moderno e sicuro. Dopo il parere positivo della Conferenza dei Servizi, l’iter amministrativo procede spedito verso l’approvazione del progetto esecutivo, ultimo passaggio necessario per poter avviare la fase operativa del cantiere.

Il via libera di tutti i pareri in sede di Conferenza dei Servizi è giunto al termine di un percorso che ha coinvolto i diversi enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, idraulica, di sicurezza e alla gestione delle reti mentre proseguono i lavori propedeutici, avviati nelle scorse settimane, sugli allacci delle utenze quali gas, energia elettrica, acqua, fibra ottica e impianto filoviario sulle passerelle laterali che andranno avanti, secondo la tabella di marcia stabilita degli uffici comunali ai Lavori pubblici, per tutto il mese di dicembre.

Dopo puntuali valutazioni tecniche e diagnostiche sul ponte attuale, costituito a tre campate e risalente agli anni Sessanta, è emersa la necessità di intervenire con la messa in sicurezza e la ricostruzione di un ponte nuovo. La spesa complessiva prevista contenuta nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e nel relativo quadro economico, ammonta a circa due milioni e mezzo di euro.

La viabilità rimane regolata a senso unico alternato tramite semaforo, con divieto di transito ai mezzi oltre 3,5 tonnellate, così da assicurare sicurezza e scorrevolezza del traffico.

“Con il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e, la prossima settimana, del progetto esecutivo – affermano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola – si compie un passo decisivo verso la ricostruzione del ponte sul Rio Marano. Si tratta di un intervento complesso ma fondamentale per la sicurezza e la mobilità della città, un’opera che consentirà di superare definitivamente le criticità strutturali dell’attuale ponte e di garantire collegamenti più affidabili tra le due sponde del territorio. La nuova infrastruttura sarà concepita con standard moderni, sicuri e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze di residenti, lavoratori e visitatori. Il cantiere rappresenta un investimento importante sul futuro di Riccione e un tassello essenziale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.



