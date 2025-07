Le radio libere riminesi rivivono in un libro

Venerdì 27 giugno, ore 17: Museo della Città di Rimini, Lapidario Romano

È un compleanno che pochi celebrano, ma che ha segnato in profondità la storia della comunicazione e del costume italiano: le radio libere compiono 50 anni. A ricordarcelo è Alza la tua radio per favor. Storia delle radio libere italiane di ieri e di oggi (fm, web e dab), l’Ebook di Massimo Emanuelli pubblicato da Gammarò, che sarà presentato a Rimini, al Lapidario Romano del Museo della Città, venerdì 27 giugno alle ore 17.

L’autore, giornalista, docente e storico della radiofonia, sarà intervistato dal giornalista Giorgio Tonelli. Alla presentazione prenderanno parte anche alcuni protagonisti della stagione pionieristica delle radio libere in Romagna. Un momento particolare sarà dedicato all’ascolto di un documento storico: la radiocronaca di Romano Bedetti e Mauro Ferri realizzata per Radio Rimini da Las Vegas durante l’incontro di boxe tra Alfio Righetti e Leon Spinks. Tre mesi dopo, Spinks avrebbe battuto Cassius Clay.

1946: L'anticipo riminese

La narrazione parte da molto prima del 1975. Il 3 marzo 1946, a Rimini, Renato De Donato, Glauco Cosmi e un giovanissimo Sergio Zavoli danno vita a Voci nella città, un giornale parlato diffuso con sette altoparlanti appesi tra le rovine del centro storico. Una trasmissione d’informazione e pubblicità, pioniera di un’idea nuova di comunicazione locale. Fu proprio la voce di Zavoli, ascoltata per caso da un ingegnere veneto, a portarlo fino alla RAI.

Fiorello Paci, Gianfranco Della Bartola e Betty Miranda. Radio Riviera 1975

1975: Radio libere, finalmente

Nel 1975 inizia ufficialmente la stagione delle radio libere. Radio Rimini 102, con Glauco Cosmi ancora protagonista, apre le trasmissioni il 25 dicembre. Poco dopo, il 30 dicembre, nasce anche Radio Riviera, fondata da Fiorello Paci e Gianfranco Della Bartola. Sono le prime due emittenti della provincia di Rimini, ma l’effetto domino sarà straordinario.

Con la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 1976 che liberalizza le trasmissioni locali, l’Italia entra in un’epoca di sperimentazione e fermento senza precedenti. Nascono migliaia di emittenti: radio politiche, commerciali, religiose, informative. Una vera rivoluzione dal basso, alimentata da passione, voglia di raccontare e nuove possibilità tecnologiche.

Gigi Riva e Romano Bedetti a Radio Rimini

Romagna on air

La Romagna si dimostra terreno fertilissimo. A fianco delle storiche Radio Rimini e Radio Riviera, si sviluppa un vero e proprio universo radiofonico locale: da Radio Sabbia a Riccione a Radio Talpa a Cattolica, da Radio Gabbiano a Coriano a Radio Castello a Torriana, da Radio Attiva a Radio Icaro e Radio Antares già Radio Music Valmarecchia, una delle poche ancora in attività.

L'elenco delle emittenti del territorio, tra anni '70 e '90, è lungo e sorprendente: alcune durano pochi mesi, altre diventano punti di riferimento culturale, politico o musicale per intere generazioni.

Un atlante emotivo della radiofonia italiana

Come sottolinea Giorgio Simonelli, docente di Storia della radio e della televisione alla Cattolica di Milano, nella prefazione del volume:

“Questo libro è un atlante storico-geografico della radiofonia privata italiana che, come ogni atlante, è tanto indispensabile per la consultazione quanto emozionante alla lettura”.

Con Alza la tua radio per favor, Massimo Emanuelli ricostruisce una storia collettiva fatta di voci, cavi volanti, registratori a nastro e tanta voglia di cambiare il mondo – o almeno di raccontarlo in modo diverso.

Appuntamento venerdì 27 giugno Ore 17.00 Museo della Città di Rimini – Lapidario Romano

Un'occasione per ritrovare volti, voci e storie che hanno fatto la storia della radio italiana. E per alzare, ancora una volta, la propria radio. Per favor.

Loredana Bertè