Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 2 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini, affacciata sulle sponde dell'Adriatico, è noto per la sua variabilità e le sue sfumature stagionali che spesso sorprendono. Domani, il 2 ottobre 2025, non fa eccezione. Le previsioni del tempo delineano una giornata che promette di essere interessante per gli amanti del cielo sereno, con alcune variazioni nel corso delle ore. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per questo angolo di Romagna.

Dettaglio delle Previsioni Orarie

Notte: La notte a Rimini inizierà con un cielo sereno, accompagnato da una temperatura di 11.97°C. L'umidità si attesta intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica è stabile a 1023 hPa. I venti, provenienti da est-nord-est a 9.31 m/s, potrebbero generare raffiche fino a 12 m/s, rendendo l'atmosfera piuttosto fresca.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, la temperatura salirà a 14.52°C. Un lieve aumento della copertura nuvolosa porterà il cielo a presentare poche nuvole, mantenendo comunque una buona visibilità. La sensazione di freschezza sarà accentuata dal vento, che soffierà a 10.04 m/s da nord-est.

Mattina: Al mattino, le nubi sparse domineranno il cielo, ma senza alcuna minaccia di pioggia. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 14.46°C, con un'umidità del 60%. I venti si assesteranno a una velocità di 8.24 m/s, mantenendo una sensazione di freschezza.

Mezza mattinata: Con l'approssimarsi della tarda mattinata, il cielo tornerà ad essere sereno. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 15.5°C. La percezione termica sarà di 14.49°C, grazie a un vento moderato di 8.71 m/s proveniente da nord-est.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole dominerà il cielo, con una leggera brezza che soffierà a 8.36 m/s. La temperatura massima prevista è di 16.04°C, ideale per chi desidera passeggiare lungo la spiaggia o nelle vie del centro senza preoccuparsi di piogge improvvise.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere, con una temperatura che toccherà i 16.26°C. L'umidità scenderà al 47%, rendendo l'aria piacevolmente asciutta. Il vento, più calmo rispetto alle ore precedenti, soffierà a 5.68 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura comincerà a calare leggermente fino a 14.61°C. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni. Il vento, calmo a 2.35 m/s, renderà il clima mite e ideale per attività all'aperto.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 15.82°C e nubi sparse che copriranno l'81% del cielo. L'umidità si manterrà al 48%, mentre il vento aumenterà leggermente di intensità raggiungendo i 7.67 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Rimini si preannuncia prevalentemente serena, con temperature che oscillano tra i 11.97°C e i 16.26°C. La presenza di venti moderati da est-nord-est, con velocità variabile durante la giornata, contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole. La copertura nuvolosa sarà minima, concentrandosi maggiormente nelle ore notturne e serali. In sintesi, sarà una giornata ideale per godere delle bellezze della città e delle sue spiagge, senza preoccuparsi di piogge o intemperie.