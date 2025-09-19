Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 20 settembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini è pronta a salutare un'altra giornata di settembre con previsioni meteorologiche che promettono di essere allettanti. Mentre l'estate si allontana lentamente, il tempo sembra voler mantenere un clima piacevole per chi si trova nella città romagnola. Scopriamo insieme cosa ci riservano le condizioni atmosferiche per domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata a Rimini inizia con una temperatura che si attesta intorno ai 19,06°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da ovest con una velocità di 1,51 m/s. Il cielo sarà parzialmente coperto, con il 25% di nuvolosità, ma senza alcuna aspettativa di precipitazioni. L'umidità sarà al 64%, rendendo l'aria piacevolmente fresca.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 20,41°C, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 52%. Il vento avrà una direzione leggermente più a sud-ovest con una velocità di 1,84 m/s. L'umidità scenderà al 63%, mantenendo una sensazione di freschezza nell'aria.

Mattina: Durante la mattinata, i termometri segneranno 20,93°C. Le nubi sparse continueranno a coprire il cielo per il 57%, mentre il vento soffierà da ovest a 1,61 m/s. La visibilità sarà ottima, permettendo di godere del panorama costiero. L'umidità si manterrà su livelli contenuti, al 60%.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, la temperatura salirà ulteriormente a 25,13°C. Le nuvole aumenteranno di copertura fino al 76%, ma senza minaccia di pioggia. Il vento cambierà direzione, soffiando leggermente da nord a 1,41 m/s. L'umidità si ridurrà al 48%, rendendo l'atmosfera ancora più gradevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni saranno quasi estive con una temperatura di 26,81°C e un’umidità al 49%. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma con un minor numero di nubi rispetto alla mattinata. Il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà una velocità di 2,77 m/s, portando una leggera frescura.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si attesterà sui 25,52°C, mentre la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente al 20%. Il vento soffierà da est con una velocità di 3,09 m/s. L'umidità salirà leggermente al 58%, garantendo comunque un clima confortevole.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scenderà a 23,11°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno con solo il 14% di nuvolosità. Il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 2,37 m/s, e l'umidità aumenterà al 69%, conferendo un'atmosfera più umida.

Sera: La serata si concluderà con una temperatura di 22,6°C. Le nubi sparse copriranno il cielo per il 36%, ma senza pioggia all'orizzonte. Il vento, da sud, si attenuerà a 1,57 m/s, mentre l'umidità si attesterà al 66%, contribuendo a un finale di giornata sereno e rilassante.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, la giornata del 20 settembre 2025 a Rimini promette di essere piacevolmente mite e prevalentemente asciutta. Le temperature, oscillanti tra i 19°C e i 26°C, saranno accompagnate da un cielo parzialmente nuvoloso e un vento leggero. L'umidità varierà moderatamente, garantendo un clima confortevole per tutta la giornata. Nessuna precipitazione è prevista, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto e passeggiate lungo la costa. Rimini si prepara quindi a regalare un'altra giornata di fine estate perfetta per chi desidera godersi il mare e il sole.