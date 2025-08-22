Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 23 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 23 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata meteorologicamente vivace, con condizioni variabili che spaziano dalla pioggia leggera a momenti di cielo sereno. La città, nota per le sue spiagge e la vivacità estiva, potrebbe vedere i suoi piani all'aria aperta influenzati dal tempo. Le previsioni per domani, 23 agosto 2025, suggeriscono di prepararsi a un mix di sole e pioggia, con temperature che rimarranno piacevoli per tutto il giorno.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo parzialmente nuvoloso e una leggera pioggia. La temperatura si attesterà intorno ai 20.69°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 0.71 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.11 mm, quindi sarà una notte tranquilla ma umida.

Prima mattina: Durante le prime ore del giorno, la pioggia diventerà più frequente, con una probabilità del 55% e accumuli di pioggia di 0.4 mm. La temperatura scenderà leggermente a 20.33°C, con un aumento dell'umidità all'80%. Il vento sarà più deciso, raggiungendo i 1.83 m/s da ovest.

Mattina: Al sorgere del sole, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una probabilità del 51% e precipitazioni di 0.33 mm. La temperatura salirà a 21.43°C, mentre l'umidità si stabilizzerà al 76%. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 1.83 m/s, con raffiche fino a 1.81 m/s.

Mezza mattinata: Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. La temperatura raggiungerà i 24.62°C, con un'umidità del 64%. Il vento, ora da nord, aumenterà leggermente fino a 2.73 m/s. Sarà un'ottima occasione per attività all'aperto.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con una probabilità del 44% e precipitazioni di 0.49 mm. La temperatura salirà a 25.75°C, con un'umidità del 60%. Il vento soffierà da nord-est a 3.22 m/s, rendendo l'aria piacevolmente fresca.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia diventerà più intensa, con una probabilità del 100% e accumuli di 0.84 mm. La temperatura si manterrà stabile a 25.55°C, mentre l'umidità salirà al 61%. Il vento, da nord-est, raggiungerà i 2.51 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la pioggia continuerà, con un'intensità di 1.68 mm. La temperatura scenderà a 21.6°C, con un'umidità dell'82%. Il vento sarà più calmo, proveniente da sud-est a 1.76 m/s.

Sera: In serata, le condizioni rimarranno umide con pioggia leggera e una probabilità del 100%. Le precipitazioni saranno di 0.7 mm, mentre la temperatura si attesterà a 21.67°C. Il vento soffierà da sud-ovest a 1.41 m/s, con nuvole che copriranno il 94% del cielo.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con pioggia leggera, ma ci saranno momenti di cielo sereno durante la mezza mattinata. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 20 e i 25°C. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, la pioggia tornerà a essere protagonista. È consigliabile tenere un ombrello a portata di mano e pianificare le attività all'aperto di conseguenza. In sintesi, sarà una giornata dinamica, con il tempo che giocherà un ruolo chiave nelle scelte dei residenti e dei visitatori.