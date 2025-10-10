Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 11 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 11 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la celebre località balneare dell'Emilia-Romagna, si appresta a vivere una giornata di ottobre con condizioni meteo che promettono di essere particolarmente interessanti. Le previsioni per l'11 ottobre 2025 offrono un quadro variegato che potrebbe interessare sia i locali che i turisti. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci attende nel corso delle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per l'11 ottobre 2025

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 13.66°C e un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità si attesta al 70%, mentre il vento, proveniente da ovest-sudovest, soffia con una velocità di 1.72 m/s. La visibilità è ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura sale a 16.23°C con una leggera diminuzione delle nuvole che si presentano come poche nuvole. L'umidità aumenta leggermente al 72%, e il vento soffia a 1.88 m/s da ovest. Anche in questo caso, la visibilità resta ottimale.

Mattina: Alle 6:00, la temperatura è di 15.89°C e il cielo continua a mostrare poche nuvole. Il vento si mantiene costante a 1.64 m/s, mentre la pressione sale a 1028 hPa. L'umidità resta invariata al 72%.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il termometro segna 19.65°C e il cielo è ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 15%. Il vento cala leggermente, provenendo da nord a 1.54 m/s, mentre l'umidità scende al 60%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le temperature raggiungono il picco di 20.91°C con una maggiore presenza di nubi sparse. Il vento, ora da nord-est, soffia a 2.73 m/s. L'umidità rimane stabile al 59%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si mantiene elevata a 20.22°C con poche nuvole nel cielo. Il vento, proveniente da nord-est, rallenta a 2.19 m/s, mentre l'umidità sale al 67%.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scende a 17.73°C con poche nuvole nel cielo. Il vento è debole, con una velocità di 1.06 m/s proveniente da sud-est, e l'umidità aumenta all'81%.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e temperatura di 17.1°C. Il vento soffia leggermente da sud-ovest a 1.03 m/s, mentre l'umidità è al 78%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata dell'11 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da temperature miti e condizioni meteorologiche prevalentemente asciutte. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 13.66°C durante la notte e un massimo di 20.91°C a mezzogiorno. Il cielo sarà variabilmente nuvoloso con momenti di cielo sereno, specialmente in serata. Le condizioni generali suggeriscono una giornata ideale per attività all'aperto, grazie alla stabilità atmosferica e all'assenza di precipitazioni. Il vento sarà generalmente debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole per tutta la giornata.