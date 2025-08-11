Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 12 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 12 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara ad accogliere un'altra giornata estiva con un clima che promette di non deludere i suoi visitatori. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per la giornata di domani, 12 agosto 2025, e prepariamoci a vivere al meglio la giornata.

Le Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: Iniziamo la giornata con un cielo completamente sereno. La temperatura si aggira intorno ai 22.46°C, con un'umidità del 59%. Il vento proviene da ovest con una velocità di 2.64 m/s. Un'ottima occasione per chi ama le passeggiate notturne in riva al mare.

Prima mattina: Le condizioni rimangono stabili, con il cielo ancora sgombro da nuvole e una temperatura che sale a 24.02°C. L'umidità è leggermente superiore al 61%, ma il vento si placa a 2.4 m/s. Perfetto per un risveglio energico e una colazione all'aperto.

Mattina: Con l'alba, il sole inizia a riscaldare l'atmosfera, portando la temperatura a 26.21°C. L'umidità si riduce al 54%, rendendo l'aria più secca e piacevole. Il vento è leggero, a 2.03 m/s, e il cielo resta di un azzurro limpido.

Mezza mattinata: Le temperature continuano a salire, raggiungendo i 30.21°C. L'umidità scende ulteriormente al 44%, e il vento cambia direzione, provenendo ora da nord-est con una velocità di 3.17 m/s. Un momento ideale per un tuffo rinfrescante.

Mezzogiorno: Il picco della giornata vede una temperatura di 31.09°C, con una leggera sensazione di caldo più intensa, pari a 31.66°C. L'umidità resta stabile al 44% e il vento aumenta leggermente, a 3.99 m/s.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il termometro segna 30.38°C e l'umidità si abbassa al 43%. Il vento soffia da nord a 2.51 m/s, mantenendo il cielo libero da nuvole. Un perfetto clima estivo per godersi la spiaggia.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, la temperatura scende a 27.56°C e l'umidità risale leggermente al 49%. Il vento è quasi impercettibile, a 1.06 m/s, permettendo di godere di un'atmosfera tranquilla.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 26.15°C e la comparsa di qualche nube sparsa. L'umidità si attesta al 52% e il vento soffia leggermente da sud-ovest a 1.14 m/s. Una serata perfetta per una cena all'aperto.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 12 agosto a Rimini si preannuncia serena e soleggiata, con temperature che oscillano tra i 22°C e i 31°C. L'assenza di precipitazioni e il cielo prevalentemente limpido rendono questo giorno ideale per attività all'aperto e momenti di relax in spiaggia. Con un vento leggero e un'umidità moderata, il clima offrirà il giusto equilibrio tra caldo estivo e comfort. Prepariamoci dunque a vivere una giornata di piena estate nella splendida cornice di Rimini.