Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 14 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, con le sue spiagge iconiche e l'atmosfera vibrante, si prepara a vivere una giornata meteorologica interessante. Le previsioni per domani, 14 agosto 2025, promettono una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività dei turisti e dei residenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo per questa giornata estiva.

Previsioni Dettagliate per Rimini

Notte: La notte inizia con una temperatura di 23.99°C e umidità al 51%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, offrendo una visibilità di 10 km. Il vento soffierà leggermente da ovest-sud-ovest a 1.99 m/s, con raffiche fino a 2.04 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura salirà a 24.9°C. L'umidità aumenterà leggermente al 52%, mentre le nubi sparse continueranno a coprire parzialmente il cielo. Il vento, proveniente da ovest, raggiungerà una velocità di 2.55 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, la temperatura aumenterà a 26.5°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a una maggiore visibilità, mantenendo l'umidità al 49%. Il vento, leggermente più calmo, soffierà da ovest-nord-ovest a 2.35 m/s.

Mezza mattinata: Intorno alle 09:00, il sole splenderà incontrastato con un cielo sereno e la temperatura raggiungerà i 30.72°C. L'umidità scenderà al 43%, mentre il vento sarà moderato da nord, con una velocità di 3.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, l'aria diventerà ancora più calda, toccando i 31.15°C. L'umidità sarà al 47%, ma il cielo rimarrà limpido. Il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà una velocità di 4.09 m/s, portando una leggera brezza marina.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà a 30.96°C, con un leggero aumento dell'umidità al 44%. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo il 5% di copertura nuvolosa. Il vento sarà più calmo, provenendo da nord-est a 1.92 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 27.94°C, con un'umidità del 49%. Si prevedono nubi sparse e un vento moderato da sud-sud-ovest a 3.45 m/s, con raffiche fino a 4.5 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 25.12°C e un cielo sereno. L'umidità sarà al 50%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 3.15 m/s, regalando una serata piacevole per chi vorrà passeggiare lungo la costa.

Conclusioni sulle Previsioni del Giorno

Per domani, Rimini si prepara a una giornata prevalentemente calda e soleggiata, con cieli limpidi e qualche nube sparsa in alcuni momenti. La temperatura massima raggiungerà i 31.15°C a mezzogiorno, mentre il vento sarà generalmente moderato, offrendo un po' di sollievo dal caldo estivo. Con un'umidità che varia tra il 43% e il 52%, la giornata sarà perfetta per attività all'aperto, anche se è consigliabile proteggersi dal sole durante le ore più calde. Godetevi una giornata estiva all'insegna del bel tempo nella splendida cornice di Rimini.