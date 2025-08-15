Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 16 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara a vivere una giornata di sole e bel tempo, perfetta per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni ideali per godere delle bellezze della città, con temperature piacevoli e cieli per lo più sereni. Curiosi di sapere come sarà il tempo durante l'intera giornata? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle previsioni orarie.

Previsioni Dettagliate per Fasce Orarie

Notte: La notte inizia con cieli completamente sereni e una temperatura di 23.43°C. L'umidità si attesta al 41%, creando un'atmosfera piacevolmente fresca. Il vento soffia da ovest a 3.29 m/s, con raffiche fino a 3.57 m/s, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Nella prima mattina, la temperatura aumenta leggermente a 24.17°C. L'umidità scende al 38%, promettendo un inizio giornata asciutto. Il vento si intensifica leggermente, provenendo da ovest a 3.99 m/s con raffiche fino a 5.24 m/s, mantenendo i cieli limpidi e sereni.

Mattina: La mattina si presenta con un cielo ancora sereno e una temperatura gradevole di 26.53°C. L'umidità è al 37%, mentre il vento soffia da nord-ovest a 4.36 m/s con raffiche fino a 8.35 m/s. Le condizioni ideali per una passeggiata mattutina lungo la costa.

Mezza mattinata: A mezza mattinata, il sole splende alto nel cielo con una temperatura che sale a 31.25°C. L'umidità rimane stabile al 37%, e il vento, spostandosi da nord, raggiunge i 5.29 m/s con raffiche di 6.4 m/s, mantenendo i cieli sgombri da nuvole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il picco di 32.28°C, con una leggera sensazione di calore percepita a 32.5°C. L'umidità è al 39%, ma il vento da nord-est a 4.85 m/s con raffiche fino a 4.59 m/s contribuisce a mantenere l'aria piacevolmente fresca.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il termometro segna 30.6°C. L'umidità aumenta leggermente al 40%, e il vento, proveniente da est, si calma a 2.63 m/s, con raffiche minime di 2.96 m/s. Il cielo resta sereno, ideale per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vede una leggera diminuzione della temperatura a 26.13°C e un aumento dell'umidità al 56%. Il vento lieve da sud-est a 0.83 m/s contribuisce a un'atmosfera rilassata e piacevole. Il cielo continua a essere per lo più sereno.

Sera: La sera porta con sé un leggero cambiamento, con il cielo che si copre parzialmente di nubi sparse. La temperatura scende a 25.51°C e l'umidità si stabilizza al 48%. Il vento da sud-ovest a 1.54 m/s, con raffiche fino a 1.5 m/s, non disturba la tranquillità della serata.

Riepilogo delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni e temperature piacevolmente calde, con massimi che raggiungeranno i 32.28°C. Il vento leggero da diverse direzioni contribuirà a mantenere l'aria fresca e godibile. Solo verso sera si vedrà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischi di precipitazioni. Nel complesso, il clima sarà ideale per attività all'aperto, offrendo agli abitanti e ai turisti la possibilità di sfruttare al meglio tutto ciò che Rimini ha da offrire.