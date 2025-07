Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 21 luglio 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 21 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'estate ormai nel pieno del suo vigore, Rimini si prepara a vivere una giornata che promette di essere un vero e proprio caleidoscopio meteorologico. Le previsioni per domani, 21 luglio 2025, dipingono un quadro variegato, con condizioni che spaziano da cieli sereni a nubi sparse, il tutto accompagnato da temperature elevate e brezze leggere. Un invito a scoprire cosa ci riserva il tempo in questa affascinante località balneare.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 21.88°C e un’umidità del 75%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Il vento soffierà da sud-ovest a 2.86 m/s, con raffiche fino a 3 m/s.

Prima mattina: Intorno alle 3 del mattino, il cielo si aprirà per lasciare spazio a un cielo sereno. La temperatura salirà leggermente a 22.78°C, con un aumento dell'umidità all'83%. Il vento aumenterà di velocità a 3.29 m/s.

Mattina: Alle 6 del mattino, la temperatura registrerà un ulteriore aumento a 26.29°C. Le condizioni saranno perfette per chi ama svegliarsi presto e godere di un cielo completamente sereno. L'umidità scenderà al 64%, mentre il vento si manterrà costante a 3.05 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà 32.33°C, con un’umidità del 41%. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, ideale per chi intende trascorrere il tempo all'aperto. Il vento soffierà a 3.03 m/s.

Mezzogiorno: Al culmine della giornata, la temperatura raggiungerà i 35.66°C con una sensazione percepita di 36.13°C. La giornata proseguirà con un cielo sereno e un’umidità che scenderà al 32%. Il vento aumenterà a 4.11 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si manterrà pressoché stabile a 35.56°C. Le nubi inizieranno a comparire, portando a un cielo con nubi sparse. La velocità del vento salirà a 5.57 m/s con raffiche fino a 9.45 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, la temperatura scenderà a 31.4°C, mentre le nuvole aumenteranno fino a coprire gran parte del cielo. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 3.92 m/s.

Sera: La serata si aprirà con un cielo coperto e una temperatura di 27.5°C. L’umidità salirà al 51%, mentre il vento calerà a 2.02 m/s, rendendo l'atmosfera più mite e tranquilla.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio notturno con nubi sparse, seguito da una mattinata e un mezzogiorno con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere il picco di 35.66°C. Nel pomeriggio le nubi torneranno a farsi vedere, culminando in una serata con cielo coperto. Nonostante le variazioni nel cielo, le condizioni rimarranno asciutte per tutta la giornata, senza alcuna previsione di pioggia.