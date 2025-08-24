Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 25 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, è pronta ad accogliere un nuovo giorno estivo. Mentre il sole sorge e cala sulle sue spiagge dorate, quali sorprese ci riserverà il meteo per domani? Scopriamo insieme come sarà la giornata del 25 agosto 2025, tra cieli limpidi, nubi passeggere e brezze leggere.

Dettagli delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: L'inizio della giornata sarà caratterizzato da poche nuvole, con una temperatura di circa 18.8°C. L'umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l'80%, e il vento soffierà leggermente da ovest con una velocità di 1.02 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si aprirà verso un cielo sereno, accompagnato da una temperatura in lieve aumento fino a 19.4°C. L'umidità salirà all'85%, e il vento si intensificherà leggermente, soffiando da ovest a 2.11 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole splenderà su Rimini con un cielo sereno e una temperatura piacevole di 20.5°C. L'umidità sarà all'80% e il vento soffierà da ovest a 1.89 m/s, mantenendo una brezza leggera e piacevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, qualche nube sparsa farà la sua comparsa nel cielo, ma nulla che possa oscurare la giornata. La temperatura salirà a 23.6°C, e l'umidità scenderà al 63%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord, con una velocità di 1.73 m/s.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali del giorno, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre la temperatura raggiungerà il suo picco a 24.3°C. L'umidità sarà al 60% e il vento soffierà da nord-est a 3.48 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, assumendo un aspetto cielo coperto. La temperatura scenderà leggermente a 23.3°C, con un'umidità del 65%. Il vento, ora proveniente da est, soffierà a 2.2 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 22.3°C. L'umidità aumenterà al 69%, e il vento soffierà da sud-est a 2.34 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 21.7°C. L'umidità salirà ulteriormente al 72%, mentre il vento, proveniente da sud, raggiungerà una velocità di 2.43 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si inizierà con un cielo sereno, che si trasformerà presto in uno scenario con nubi sparse e, successivamente, in un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 18.8°C della notte e i 24.3°C di mezzogiorno. Il vento soffierà leggermente, cambiando direzione nel corso della giornata, mentre l'umidità varierà tra l'80% e il 72%. Nel complesso, sarà una giornata piacevole senza pioggia, perfetta per godersi la città e le sue bellezze.