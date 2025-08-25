Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 26 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante, con un mix di condizioni variabili che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Mentre la sera precedente potrebbe aver visto qualche leggera pioggia, il giorno si preannuncia con un'evoluzione dinamica, dalla copertura nuvolosa a cieli limpidi, con temperature piacevoli che invitano a scoprire la bellezza della città. Ma cosa ci riserva esattamente il tempo per domani?

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: Il giorno inizia con un clima umido, accompagnato da una leggera pioggia. La temperatura si aggira intorno ai 22.07°C, con un'umidità del 66%. Il vento soffia leggermente da sud-est a 0.85 m/s. Le nuvole coprono l'81% del cielo, rendendo l'atmosfera piuttosto grigia e umida con 0.11 mm di pioggia attesa.

Prima mattina: Con il passare delle ore, la pioggia si dirada e le nuvole si fanno più sparse. La temperatura scende leggermente a 20.64°C, mentre l'umidità aumenta al 72%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da ovest-sud-ovest a 0.98 m/s. La visibilità rimane ottima, nonostante il cielo ancora parzialmente coperto.

Mattina: La giornata comincia a schiarirsi con le prime luci dell'alba, mostrando nubi sparse e un aumento della temperatura a 21.64°C. L'umidità cala al 71% e il vento, proveniente da ovest, soffia a 0.95 m/s. Le nubi si riducono al 38%, promettendo un miglioramento delle condizioni meteo.

Mezza mattinata: Il cielo si apre ulteriormente, offrendo un clima sereno e piacevole. La temperatura sale a 24.46°C, mentre l'umidità scende ulteriormente al 62%. Un leggero vento da nord-nord-est a 2.17 m/s accompagna la mattinata, con il cielo completamente privo di nuvole.

Mezzogiorno: La giornata prosegue con poche nuvole in cielo e una temperatura che raggiunge i 25.83°C. L'umidità si mantiene al 58%, e un vento moderato da nord-est a 3.04 m/s rinfresca l'aria. Le condizioni sono ideali per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo torna sereno e la temperatura si mantiene stabile a 25.61°C. L'umidità è al 60%, mentre il vento da est-sud-est si intensifica a 4.69 m/s. Il sole splende e invita a godere della giornata.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continua a mostrare poche nuvole con una temperatura che scende leggermente a 23.79°C. L'umidità risale al 71%, e il vento da sud-est soffia a 4.28 m/s, creando un'atmosfera piacevole e ventilata.

Sera: La giornata si conclude con un cielo coperto e una temperatura di 22.85°C. L'umidità aumenta al 76%, e il vento, proveniente da sud-est, si calma a 2.71 m/s. Nonostante la copertura nuvolosa, la visibilità rimane buona.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini si presenta variabile, iniziando con una leggera pioggia notturna e nuvolosità sparsa nelle prime ore del mattino. Con l'avanzare della giornata, le condizioni migliorano significativamente, con cieli sereni e temperature che raggiungono i 25.83°C nel primo pomeriggio. Il vento, seppur moderato, aggiunge una piacevole freschezza all'aria. La sera vede un ritorno delle nuvole, ma senza precipitazioni previste. In generale, sarà un giorno ideale per godere delle bellezze di Rimini, con una breve parentesi di pioggia notturna che lascerà spazio a un tempo più stabile e soleggiato.