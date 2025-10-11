Previsioni Meteo Rimini del 12 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 12 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio sereno che si evolverà gradualmente in un cielo più nuvoloso nella serata. Le temperature saranno piacevoli, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per ogni fascia oraria.

Le previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno, con una temperatura di 13.8°C e un'umidità del 78%. Il vento soffierà leggermente da sud-ovest con una velocità di 1.13 m/s, creando un'atmosfera tranquilla e rilassante.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo presenterà poche nuvole, mentre la temperatura salirà a 15.69°C. L'umidità rimarrà costante al 78%, con un vento leggermente più forte a 1.37 m/s, proveniente sempre da sud-ovest.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, e la temperatura si manterrà stabile a 15.65°C. Il vento si orienterà verso sud-ovest a 1.4 m/s, con condizioni di visibilità eccellenti.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo tornerà ad essere sereno, ideale per una passeggiata o un caffè all'aperto, con la temperatura che raggiungerà i 19.12°C. L'umidità scenderà al 65% e il vento sarà lieve da nord-est a 1.07 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà ulteriormente fino a 20.49°C. L'umidità sarà del 62%, mentre il vento aumenterà leggermente a 2.6 m/s, spostandosi da nord-est.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole inizieranno ad aumentare, portando a un cielo con nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 19.73°C, con un'umidità in aumento al 67% e un vento da est a 2.81 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo resterà nuvoloso con una temperatura di 17.77°C e un'umidità del 79%. Il vento soffierà da sud-est a 1.8 m/s, mantenendo l'atmosfera fresca e piacevole.

Sera: Infine, in serata, il cielo diventerà coperto, con una temperatura di 17.06°C e un'umidità che raggiungerà l'82%. Il vento sarà debole e da sud-est, a 0.91 m/s, chiudendo la giornata con un'atmosfera tranquilla e mite.

Riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio sereno e temperature piacevoli che raggiungeranno un picco di 20.49°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio le nuvole aumenteranno, portando a un cielo prevalentemente coperto entro la serata. Il vento sarà generalmente debole, creando condizioni ideali per godersi l'autunno sulla riviera. Le condizioni generali saranno quindi favorevoli per attività all'aperto, con un'attenzione particolare al progressivo aumento della nuvolosità durante la giornata.