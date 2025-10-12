Previsioni Meteo Rimini del 13 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 13 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il fascino di Rimini non si esaurisce mai, nemmeno quando si parla di previsioni meteo. Domani, 13 ottobre 2025, la città si prepara ad accogliere una giornata dalle condizioni atmosferiche varie e interessanti. Che tu sia un residente o un visitatore di passaggio, le previsioni per domani offrono spunti per pianificare al meglio le tue attività all'aperto. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora, per vivere Rimini al massimo.

Previsioni Meteorologiche Dettagliate

Notte: La giornata a Rimini inizia con un cielo coperto, tipico delle ore notturne. La temperatura si aggirerà intorno ai 13.24°C, con un'umidità del 76%. Il vento soffierà leggermente da sud-ovest a una velocità di 1.15 m/s, con raffiche di 1.27 m/s. Nonostante la copertura nuvolosa al 97%, non ci sono precipitazioni previste.

Prima mattina: Le nubi sparse inizieranno a diradarsi leggermente, portando un po' di varietà al cielo. La temperatura salirà a 15.59°C, con un'umidità del 78%. Il vento sarà da sud-ovest a 1.19 m/s. Rimane invariata la probabilità di precipitazioni.

Mattina: Con l'alba, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, accompagnate da una temperatura di circa 15.43°C. L'umidità rimane stabile al 78%, mentre il vento, leggermente da ovest, soffierà a 1.22 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la situazione meteo si apre con poche nuvole. La temperatura raggiungerà i 18.94°C, rendendo l'aria più mite. L'umidità scenderà al 64% e il vento, proveniente da nord, aumenterà leggermente a 1.34 m/s.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, il cielo sarà ancora caratterizzato da poche nuvole, con temperature che toccheranno i 20.41°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 61%, mentre il vento da nord-est si farà sentire a 2.94 m/s, con raffiche fino a 1.92 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse e una temperatura in lieve calo a 19.43°C. L'umidità aumenterà leggermente al 66%, con un vento da est a 2.59 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora la presenza di nubi sparse, con una temperatura di 17.32°C. L'umidità salirà al 75%, mentre il vento da sud-est soffierà a 1.53 m/s.

Sera: La serata si concluderà con un cielo sereno, ideale per una passeggiata sotto le stelle. La temperatura scenderà a 16.58°C, con un'umidità del 76%. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, a 0.85 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

Le previsioni meteo per Rimini il 13 ottobre 2025 indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. La mattinata sarà inizialmente coperta, con nubi che si disperderanno progressivamente, portando a un cielo parzialmente sereno nel corso del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 13.24°C e i 20.41°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore centrali della giornata. Nel complesso, si prevede una giornata piacevole, senza precipitazioni, ideale per godersi le bellezze della città e le sue attrazioni. Concludendo, preparatevi a un giorno di ottobre variopinto e accogliente a Rimini.