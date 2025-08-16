Previsioni Meteo Rimini del 17 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 17 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 17 agosto 2025, Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da diverse condizioni meteorologiche che si susseguiranno nell'arco delle 24 ore. Mentre la città si prepara a godere delle ultime giornate estive, le previsioni indicano una variabilità che potrebbe influenzare le attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per ogni fascia oraria della giornata.

Previsioni orarie dettagliate per Rimini

Notte: La giornata a Rimini inizia con una notte serena, segnata da poche nuvole nel cielo. La temperatura si attesterà intorno ai 23.04°C, con un'umidità del 46%. Il vento soffierà da ovest-sudovest a una velocità di 2.9 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 3.42 m/s. La visibilità sarà ottima, permettendo di godere appieno del cielo stellato.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, il cielo si coprirà maggiormente, passando a un cielo coperto. La temperatura salirà leggermente a 23.43°C, con un aumento dell'umidità al 49%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-nordovest e intensificandosi a 3.42 m/s, con raffiche di 4.41 m/s.

Mattina: Durante la mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, mantenendo una copertura totale. La temperatura raggiungerà i 24.98°C, mentre l'umidità scenderà al 47%. Il vento, proveniente da nord-ovest, calerà leggermente a 3.02 m/s, mantenendo una brezza piacevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura salirà a 28.45°C. L'umidità si manterrà stabile al 44%. Il vento cambierà direzione a nord, soffiando a una velocità di 4.29 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 4.93 m/s, creando un'atmosfera fresca e ventilata.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il cielo rimarrà nuvoloso con una temperatura che toccherà i 29.13°C. L'umidità sarà intorno al 46%, mentre il vento soffierà da nord-est a 3.75 m/s. Nonostante la copertura nuvolosa, la sensazione termica sarà di 29.35°C, rendendo l'aria calda e accogliente.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente con la presenza di nubi sparse. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 29.34°C. L'umidità scenderà al 45% e il vento, proveniente da nord-est, si manterrà a una velocità di 3.17 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nuvole si faranno più rade, lasciando spazio a un cielo più aperto. La temperatura scenderà a 26.37°C, con un aumento dell'umidità al 55%. Il vento, ora proveniente da sud, sarà debole a 1.38 m/s, contribuendo a un'atmosfera calma e piacevole.

Sera: La giornata si concluderà con una sera caratterizzata ancora da cielo coperto. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 25.49°C, con un'umidità del 54%. Il vento soffierà da sud a 3.18 m/s, con raffiche di 3.53 m/s, accompagnando dolcemente il calare della notte.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

In sintesi, la giornata del 17 agosto a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di cieli coperti e nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i 23°C e i 29°C. Non sono previste precipitazioni, garantendo una giornata asciutta per le attività all'aperto. Il vento, variabile nella sua intensità e direzione, contribuirà a mantenere un'atmosfera fresca e ventilata. Nel complesso, si preannuncia una giornata estiva tipicamente variabile, perfetta per chi ama il clima mite e ventilato.