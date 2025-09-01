Previsioni Meteo Rimini del 2 settembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 2 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, città di mare e di cultura, si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante e variegata. Le previsioni per domani, 2 settembre 2025, promettono una gamma di condizioni che spaziano dal cielo coperto a momenti di pioggia leggera, alternati a schiarite. Per chiunque abbia in programma attività all'aperto, sarà essenziale tenere d'occhio il cielo e magari un ombrello a portata di mano.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto. La temperatura si attesterà attorno ai 20.95°C, con umidità al 60%. Il vento soffierà leggermente da sud-ovest a 2.19 m/s. La visibilità sarà buona, ma il cielo resterà cupo.

Prima mattina: Le prime ore del mattino porteranno un lieve aumento di umidità al 66% e una leggera pioggia, circa 0.14 mm, con una probabilità del 20%. La temperatura sarà pressoché invariata a 20.97°C, con vento da sud a 3.35 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattinata, la pioggia leggera persisterà, raggiungendo i 0.79 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 21.92°C e il vento calerà leggermente a 3.23 m/s. Il cielo sarà coperto al 72%.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, la temperatura aumenterà ulteriormente a 27.1°C, ma l'umidità scenderà al 54%. Sebbene le precipitazioni si ridurranno a 0.42 mm, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con un vento di 3.02 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole continueranno a dominare il cielo, anche se sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 27.6°C, con un'umidità al 51% e il vento diminuirà a 1.69 m/s.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà un leggero ritorno della pioggia con 0.1 mm di precipitazioni. La temperatura resterà sui 27.5°C, mentre il vento sarà quasi assente a 0.44 m/s. Le nuvole copriranno quasi completamente il cielo.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, lasciando spazio a qualche schiarita. La temperatura scenderà a 23.64°C, con il vento che soffierà da ovest a 0.94 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 20.72°C e una minore copertura nuvolosa al 38%. L'umidità sarà al 54% e il vento soffierà a 3.17 m/s da ovest, rendendo la serata piacevolmente fresca.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Inizialmente, il cielo sarà coperto, seguito da momenti di pioggia leggera durante la mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20.95°C e i 27.6°C, con venti generalmente deboli. Nonostante le nuvole, ci saranno anche momenti di schiarite, in particolare nel tardo pomeriggio e in serata, rendendo la giornata un mix di condizioni ideali per chi ama sia la pioggia che il sole.