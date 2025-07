Previsioni Meteo Rimini del 20 luglio 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 20 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad affrontare una giornata di luglio che promette di essere interessante sotto il profilo meteorologico. Mentre molti si godranno le spiagge e il sole estivo, le previsioni indicano una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare i piani della giornata. Scopriamo insieme cosa ci attende nelle prossime ore, con un'analisi dettagliata delle previsioni suddivisa per fasce orarie.

Previsioni Orarie per Rimini

Notte: La notte inizia con un cielo prevalentemente coperto. La temperatura si aggira intorno ai 24.44°C, accompagnata da un'umidità del 63%. Il vento soffia da ovest-sudovest con una velocità di 3.18 m/s, con raffiche fino a 4.26 m/s. Nessuna precipitazione è prevista, quindi la notte dovrebbe rimanere asciutta.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si apre leggermente, con nubi sparse che lasciano intravedere qualche spiraglio di cielo sereno. La temperatura scende a 23.35°C, mentre l'umidità aumenta al 67%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da ovest, con una velocità di 2.23 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le condizioni continuano a migliorare. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso, con una temperatura che sale a 25.57°C. L'umidità è al 58%, rendendo l'aria ancora piacevole. Il vento diventa quasi impercettibile, con una velocità di 1.18 m/s da ovest-nordovest.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, la temperatura raggiunge i 30.06°C, portando una sensazione di caldo estivo. Le nubi sparse continuano a caratterizzare il cielo, ma la visibilità resta ottima. Il vento, ora da nord-est, aumenta leggermente a 3.15 m/s, con raffiche di 4.16 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il caldo si fa sentire con una massima di 28.79°C e un'umidità del 59%. Il cielo è in parte nuvoloso, ma il vento da nord-est a 5.79 m/s regala una piacevole brezza marina. La giornata si mantiene asciutta, ideale per un pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse continuano a dominare il cielo, con una temperatura di 28.64°C. L'umidità si riduce leggermente al 56%, mentre il vento si sposta a est, raggiungendo i 3.5 m/s. Le condizioni restano favorevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura scende a 27.05°C, con un'umidità del 62%. Le nubi si addensano leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Il vento da est-sudest soffia a 3.42 m/s, con raffiche di 4.72 m/s.

Sera: La serata porta un ulteriore calo termico, con la temperatura che si attesta sui 24.9°C. L'umidità aumenta al 72%, rendendo l'aria più fresca. Le nubi sparse continuano a coprire il cielo, mentre il vento da sud-est cala a 0.8 m/s, creando un'atmosfera tranquilla.

Riepilogo delle Condizioni Generali

Domani, Rimini vivrà una giornata dal clima variabile, caratterizzata da temperature estive che oscillano tra i 23°C e i 30°C. Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con nubi sparse che si alterneranno a brevi momenti di sole. Il vento, proveniente da diverse direzioni nel corso della giornata, raggiungerà una velocità massima di 5.79 m/s. Nessuna precipitazione è prevista, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, nonostante qualche nuvola di troppo, Rimini offrirà un clima piacevole per godersi il mare e le bellezze della città.