Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 15 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Rimini si preannuncia ricca di sfumature meteorologiche, pronte a sorprendere chiunque abbia programmato una giornata di relax o attività all'aperto. Le previsioni rivelano un quadro variegato che evolverà nel corso delle ore, regalando momenti di cielo sereno alternati a nubi sparse. Scopriamo insieme cosa aspettarci, ora per ora, nella nostra dettagliata analisi.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: Iniziamo la giornata con una temperatura di 22.85°C accompagnata da nubi sparse. L'umidità sarà al 51%, e il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.74 m/s. Non sono previste precipitazioni, quindi la notte sarà piuttosto tranquilla.

Prima mattina: Il cielo si aprirà su un magnifico cielo sereno, con temperature che saliranno a 24.49°C. L'umidità rimarrà invariata, mentre il vento aumenterà la sua intensità a 4.22 m/s, provenendo da ovest-nordovest.

Mattina: Continuando con un cielo sereno, la temperatura raggiungerà i 25.91°C. Il vento continuerà a spirare da nord-ovest a una velocità di 5 m/s. La visibilità sarà eccellente, consentendo di ammirare il paesaggio senza ostacoli.

Mezza mattinata: Le temperature continueranno a salire, toccando i 30.21°C. Il cielo sarà ancora una volta sereno, e il vento si farà sentire con raffiche fino a 6.93 m/s da nord. Una mattinata perfetta per attività all'aperto.

Mezzogiorno: Il picco di calore della giornata si registrerà a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungerà i 31.15°C. Il cielo sarà limpido e il vento, leggermente più calmo, soffierà da nord con una velocità di 4.81 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, portando un po' di refrigerio. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 30.01°C con una leggera brezza da nord-est.

Tardo pomeriggio: Il cielo si coprirà ulteriormente, con una maggiore presenza di nubi. La temperatura scenderà a 27.42°C e il vento sarà quasi assente, donando una sensazione di calma e quiete.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto, mentre la temperatura si assesterà sui 26.08°C. Il vento soffierà leggermente da ovest-sudovest, con una velocità di 2.74 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di cielo sereno nelle prime ore e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime toccheranno i 31.15°C, con un vento moderato che soffierà da diverse direzioni nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni, offrendo così una giornata ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. In sintesi, un Ferragosto all'insegna del bel tempo, seppur con qualche nuvola di passaggio.