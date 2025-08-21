Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 22 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara ad affrontare una giornata di cambiamenti atmosferici che potrebbero influenzare le attività all'aperto e le giornate di mare. Le previsioni meteo per il 22 agosto 2025 promettono una varietà di condizioni, dalle piogge leggere a cieli sereni. Scopriamo insieme cosa riserva il tempo per domani.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte comincerà con un cielo parzialmente nuvoloso e un'alta probabilità di pioggia leggera. Le temperature si aggireranno intorno ai 21.18°C, con un'umidità del 65%. Si prevedono precipitazioni di circa 0.25 mm, accompagnate da venti moderati da sud-ovest a 2.87 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, ma la possibilità di pioggia scenderà a zero. La temperatura salirà leggermente a 21.56°C, con un aumento dell'umidità al 70%. Il vento diminuirà, raggiungendo una velocità di 2.12 m/s, proveniente da ovest.

Mattina: La mattinata continuerà con cieli coperti e temperature intorno ai 21.22°C. L'umidità si manterrà alta al 74%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a 3.05 m/s. Nessuna precipitazione è prevista in questa fascia oraria.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature aumenteranno a 23.03°C con un'umidità del 64%. Il vento continuerà da nord-ovest a 3.33 m/s, garantendo una buona ventilazione.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse persisteranno, e la temperatura salirà ulteriormente a 23.86°C. L'umidità scenderà al 60%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da nord a 2.62 m/s. Le condizioni saranno ideali per una passeggiata all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà, regalando un panorama di cielo sereno. La temperatura raggiungerà il picco di 24.98°C, con un'umidità del 57%. Il vento sarà leggero, provenendo da nord a 1.98 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente a 22.43°C. L'umidità risalirà al 71%, mentre il vento soffierà da est a 2.47 m/s. Sarà un momento ideale per godersi il tramonto.

Sera: La giornata si concluderà con una serata tranquilla caratterizzata da poche nuvole. Le temperature saranno attorno ai 21.67°C, con un'umidità del 72%. Il vento sarà debole, provenendo da sud a 1.62 m/s, rendendo l'atmosfera piacevole e rilassante.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una partenza incerta con alcune piogge leggere durante la notte, seguite da cieli coperti nella mattinata. Tuttavia, nel corso della giornata, il tempo migliorerà gradualmente, culminando in un pomeriggio e una sera con cieli sereni e temperature piacevoli. Le condizioni generali si presenteranno variabili, ma con un trend verso un miglioramento stabile, offrendo ai residenti e ai turisti un'opportunità perfetta per godersi le bellezze della città.