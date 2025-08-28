Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 29 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a una giornata meteorologicamente interessante, con variazioni significative nel corso delle ore. Le condizioni atmosferiche promettono di offrire un mix di nuvole, piogge e qualche schiarita. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel dettaglio per affrontare al meglio la giornata.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La giornata inizia tranquilla con temperature miti attorno ai 23.49°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse, e l'umidità si attesta al 64%. Il vento soffierà leggermente da sud con una velocità di 3.01 m/s.

Prima mattina: Le nuvole iniziano a farsi più presenti con una copertura del 40%. La temperatura scende leggermente a 23.15°C, ma la percezione rimane piacevole. La calma del vento continua, con una leggera brezza da ovest.

Mattina: Le prime ore del giorno portano con sé un cambiamento significativo. La temperatura scende a 21.59°C e compaiono le prime piogge leggere, con precipitazioni di 2.71 mm. La visibilità è ridotta e l'umidità sale all'87%.

Mezza mattinata: La pioggia si intensifica, raggiungendo 8.34 mm di precipitazioni. La temperatura risale a 24.82°C, ma l'umidità si mantiene alta al 77%. Il vento rinforza leggermente, provenendo da sud-est a 2.92 m/s.

Mezzogiorno: Il tempo continua a essere instabile con piogge moderate. Le precipitazioni ammontano a 4.5 mm. La temperatura sale ancora, raggiungendo i 26.76°C, e il vento si fa più sostenuto, con raffiche fino a 7.86 m/s.

Primo pomeriggio: Le piogge tornano a essere leggere, con 1.95 mm di precipitazioni. La temperatura si abbassa leggermente a 24.22°C, mentre il vento raggiunge la sua massima intensità della giornata a 6.69 m/s da sud.

Tardo pomeriggio: La situazione meteorologica inizia a migliorare. Le piogge si attenuano notevolmente, con solo 0.28 mm di precipitazioni previste. La temperatura si stabilizza intorno ai 22.53°C, e il vento diminuisce a 3.39 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo coperto e temperature fresche intorno ai 21.23°C. L'umidità si mantiene stabile al 64%, mentre il vento rallenta ulteriormente, rendendo la serata più calma.

Riepilogo della giornata

La giornata a Rimini del 29 agosto 2025 si presenta caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Dopo un inizio tranquillo, la mattina porterà piogge leggere che si intensificheranno a metà giornata. Il pomeriggio vedrà un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili verso sera. Si consiglia di tenere un ombrello a portata di mano e di prestare attenzione alle raffiche di vento durante le ore centrali. In generale, sarà una giornata da vivere con attenzione alle condizioni atmosferiche, pronti a godere di ogni cambiamento del tempo.