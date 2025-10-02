Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 3 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 3 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la celebre località balneare dell'Emilia-Romagna, si prepara ad affrontare una giornata di inizio autunno con un clima che promette di essere variabile. I cittadini e i turisti potrebbero trovarsi a dover modificare i loro piani a seconda delle condizioni meteorologiche che, sebbene non estreme, offriranno un'interessante alternanza di fenomeni atmosferici. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, 3 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata a Rimini comincerà con un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, attorno agli 11,74°C, mentre la sensazione termica sarà di circa 10,28°C. L'umidità sarà del 50%, con venti provenienti da est a una velocità di 6,67 m/s e raffiche fino a 8,14 m/s, contribuendo alla sensazione di frescura.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura in lieve aumento a 14,53°C e una sensazione termica di 13,37°C. L'umidità salirà leggermente al 51%, mentre i venti si calmeranno a 3,87 m/s, provenienti da est-nord-est.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, Rimini continuerà a essere avvolta da una copertura nuvolosa consistente. Le temperature saranno di circa 14,24°C, con una sensazione di 13,13°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile, e i venti si ridurranno ulteriormente a 2,23 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo resterà coperto, ma con una leggera attenuazione delle nuvole. Si prevede una temperatura di 14,78°C e una sensazione di 13,78°C. I venti soffieranno debolmente da nord a 2,02 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole lasceranno spazio a una lieve pioggia, con una probabilità del 20% e precipitazioni di circa 0,19 mm. La temperatura salirà a 16,89°C, con una sensazione di 15,97°C. I venti soffieranno da nord-nord-est a 3,57 m/s.

Primo pomeriggio: Con l'avanzare del pomeriggio, il cielo si aprirà parzialmente, con poche nuvole visibili. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 15,98°C, con una sensazione di 14,99°C. I venti saranno moderati, provenendo da nord-est a 2,99 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo si farà sereno, regalando una piacevole vista sulla città. La temperatura scenderà a 13,98°C, con una sensazione di 13,03°C. I venti saranno quasi assenti, a soli 0,58 m/s da nord.

Sera: La giornata si chiuderà con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà sui 13,17°C, con una sensazione di 12,14°C. I venti soffieranno debolmente da ovest a 1,23 m/s, rendendo la serata ideale per una passeggiata all'aperto.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata del 3 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una notevole variabilità meteorologica, con un inizio di giornata nuvoloso, un lieve accenno di pioggia a mezzogiorno e un pomeriggio che evolverà verso cieli sereni. Le temperature oscilleranno tra gli 11°C e i 17°C, offrendo un clima fresco ma gradevole. Nonostante la presenza di nubi e una breve pioggia leggera, la giornata si concluderà con un cielo sereno, promettendo una serata ideale per chi ama godersi l'aria aperta. I venti saranno generalmente deboli, contribuendo a rendere la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista atmosferico.