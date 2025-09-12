Prima campanella nel Riminese: quasi 1.900 classi e 4.800 docenti in cattedra

Trentasei dirigenti scolastici e oltre mille Ata: la macchina scolastica riminese è pronta a ripartire

Suonerà lunedì la prima campanella dell’anno scolastico 2025/26 anche a Rimini. La provincia mette in campo 1.861 classi, con una comunità scolastica che conta 4.799 insegnanti, 36 dirigenti scolastici e 1.173 unità di personale Ata.

Il quadro arriva dall’Ufficio scolastico regionale, che per l’Emilia-Romagna ha annunciato quasi 4.000 nuove assunzioni a livello complessivo, di cui 969 su posti di sostegno. Una parte di queste riguarda anche Rimini, dove cresce l’attenzione per l’inclusione degli studenti con disabilità.

Il trend delle scelte tra i banchi si conferma: poco più del 43% degli studenti opta per i licei, mentre la maggioranza – circa sei su dieci – preferisce percorsi tecnico-professionali.

«Gli studenti tornano in classe e con loro un’intera comunità scolastica è pronta a ripartire», ha dichiarato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, sottolineando l’impegno per un rientro sereno e proficuo.