Sentenza di 1° grado Ragazza denuncia tentata violenza in treno, 38enne assolto per infermità mentale

L'uomo sottoposto a libertà vigilata in una comunità terapeutica

È stato assolto, per totale infermità di mente al momento del fatto, un 38enne originario di Palermo, a processo per tentata violenza sessuale a danno di una ragazza, su un treno Frecciarossa. I fatti erano avvenuti all'altezza della stazione ferroviaria di Rimini, nell'Aprile 2023. La giovane aveva riferito in denuncia di trovarsi nel bagno, sul treno che percorre la tratta Foggia-Bologna: una volta aperta la porta, si trovò di fronte il 38enne. Questi avrebbe cercato di trascinarla all'interno, senza riuscirci. La ragazza si sedette al suo posto, venendo però seguito dall'imputato, che le avrebbe bisbigliato parole incomprensibili. Era così scattata la segnalazione al Capotreno, con l'intervento della Polfer. Inizialmente l'accusa era la violenza privata, poi in udienza era stata riformulata in tentata violenza sessuale. Il giudice ha disposto l'assoluzione dell'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Coppa, ma ha disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata all'interno di una comunità terapeutica. La difesa aveva chiesto e ottenuto dal giudice una perizia psichiatrica.