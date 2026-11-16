Consegnati gli abbonamenti Ragazzi e ragazze delle scuole gratis a teatro: succede a Rimini

L'iniziativa vede insieme il club Soroptimist di Rimini e il teatro Galli

Una collaborazione che si rinnova da quindici anni per avvicinare gli studenti all’atmosfera e alle emozioni del teatro. Anche per questa Stagione il club Soroptimist di Rimini affianca il Teatro Galli nei progetti di avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura dando la possibilità a diciotto ragazze e ragazze delle scuole superiori di Rimini di assistere agli spettacoli di prosa in cartellone. La consegna degli abbonamenti, donati agli studenti da Teatro e Soroptimist, è avvenuta come ormai tradizione nella sala del Grifone, con la partecipazione della presidente del club Soroptimist di Rimini Maria Dora Sisti e della referente del progetto Maria Benedetta Magnani, insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari. Come nelle precedenti edizioni, gli studenti e le studentesse che partecipano al progetto recensiranno gli spettacoli a cui assisteranno, così da vivere questa esperienza non solo da spettatori ma sviluppando uno sguardo critico e dando spazio alle riflessioni e alle sensazioni che il teatro può accendere. In primavera è in programma un momento di restituzione alla città aperto al pubblico, così da offrire ai giovani l’occasione di raccontare l’esperienza vissuta.