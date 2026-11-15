A San Clemente Ragazzini in bici rimangono intrappolati nel fango: salvati dai Vigili del Fuoco

Sul posto anche i Carabinieri Forestali

Disavventura per due ragazzini minorenni, che nel pomeriggio di oggi (domenica 15 novembre) sono rimasti intrappolati nel fango con le loro mountain bike, durante un'escursione a San Clemente. I fatti sono avvenuti all'altezza della celletta votiva sulla via Mordano, una stradina che porta a San Savino attraverso i campi. I ragazzini stavano percorrendo una strada bianca, poi divenuta strada agricola. Lì hanno incontrato del fango, un ostacolo diventato insormontabile. Rimasti bloccati, hanno chiamato i Vigili del Fuoco, che alle 15.30 hanno avviato l'intervento di soccorso. Le unità intervenute sono state costrette a un certo punto ad avventurarsi a piedi, con le le attrezzature: prima hanno recuperato i ragazzini, affidati ai genitori, poi le biciclette. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali. Per i due giovanissimi vestiti inzuppati, un po' di agitazione, ma le loro condizioni di salute sono buone.