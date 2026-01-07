Rami potati occupano il parcheggio della scuola, la segnalazione

Una lettrice segnala il disagio nell’area tra Asilo Doremi, Cinema Astoria e scuola media Bertola

Alberi potati e rami tagliati occupano gli stalli del parcheggio di una scuola. La segnalazione al 3478809485 arriva da una lettrice di altarimini.it. "Durante le vacanze di Natale sono stati potati gli alberi dietro al Cinema Astoria" racconta la signora "Tutti i rami tagliati sono ancora a terra delimitati dal nastro bianco e rosso e occupano quasi totalmente il parcheggio tra Asilo nido Doremi, Cinema Astoria,scuola media Bertola." "Non voglio assolutamente essere polemica ma chi o cosa impedisce un'organizzazione circolare dove oggi si taglia poco dopo si raccoglie il rifiuto? Sarei curiosa di sapere la motivazione."

