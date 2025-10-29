RC auto in Emilia-Romagna: Rimini la provincia più cara, Ferrara e Forlì-Cesena le più economiche

Il premio medio regionale si attesta a 564 euro, più basso della media nazionale nonostante la crescita dell’1,6% su base annua

Il premio medio per assicurare un’auto in Emilia-Romagna ad agosto 2025 è stato pari a 564,35 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it*, dell’1,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree di Italia in cui l’RC auto costa di meno; lo scorso mese la tariffa rilevata in Emilia-Romagna risultava essere di oltre 80 euro inferiore rispetto a quella nazionale.

«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà».

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia emiliano-romagnola più cara è risultata essere Rimini, con un premio medio che, in aumento del 2,5%, è stato pari a 607,27 euro. Al secondo posto si trova Ravenna, area che, con un premio medio di 575,09 euro, ha registrato un incremento delle tariffe RC auto del 6,2%; seguono Reggio Emilia con 571,21 euro, in rialzo dell’1,7% rispetto ad un anno fa, e Modena (570,26 euro, +2,4%).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano Piacenza (564,59 euro, +3,7%), Bologna (557,91 euro, -3,1%) e Parma (547,68 euro, +2,6%). Forlì-Cesena, con una tariffa RC auto pari a 543,91 euro (+4,3%), e Ferrara (542,45 euro, +4,3%) sono risultate essere le aree emiliano-romagnole dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

Ecco, nella tabella successiva, i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Emilia-Romagna: