"Respect Day": il rispetto tra ciclisti e automobilisti

Evento per promuovere sicurezza stradale e rispetto tra ciclisti e automobilisti

Domenica 14 settembre 2025 andrà in scena a Rimini la prima edizione del "Respect Day", una manifestazione nata con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e il rispetto reciproco tra ciclisti e automobilisti.

Perché il Respect Day?

La crescente tensione tra utenti della strada, in particolare tra ciclisti e automobilisti, ha reso evidente la necessità di un’azione concreta che favorisca la convivenza civile e il rispetto del Codice della Strada. La manifestazione è stata ideata per sensibilizzare entrambi gli utenti a un comportamento più consapevole: troppo spesso i ciclisti viaggiano affiancati, anche in gruppi di tre, ostacolando la circolazione. Molti automobilisti sorpassano i ciclisti senza rispettare la distanza minima di sicurezza laterale, mettendone a rischio la vita. Ricordiamo che, secondo la normativa vigente, i ciclisti sono considerati utenti deboli e in quanto tali vanno tutelati.



Il Programma



Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 in Piazza Cavour a Rimini. Tutti i ciclisti partecipanti indosseranno una maglia ufficiale dell’evento, con stampate sul dorso due regole fondamentali per la sicurezza stradale: circolare in unica fila e vicino al margine destro della carreggiata. Rispetto della distanza minima di 1,5 metri da parte degli automobilisti in fase di sorpasso.



Il percorso sarà libero, proprio per evitare assembramenti pericolosi e promuovere un comportamento individualmente responsabile. Ogni ciclista sarà quindi ambasciatore di sicurezza lungo le strade del proprio territorio.



Un impegno condiviso



Diversi sindaci hanno già concesso il patrocinio all’iniziativa, garantendo ristori, gadget e supporto organizzativo. Il coinvolgimento dei Gruppi Ciclistici locali è stato ampio e sentito, a testimonianza della sensibilità diffusa verso il tema. La consegna ufficiale delle maglie ai sindaci dei Comuni aderenti è prevista nei prossimi giorni, come simbolo dell’adesione delle istituzioni alla causa del rispetto e della sicurezza.



Ultimi giorni per prenotare la maglia



Chi desidera partecipare e ricevere la maglia ufficiale ha tempo fino al 28 giugno per prenotarla. Il capo d’abbigliamento, oltre a uniformare visivamente l’evento, rappresenta un messaggio chiaro e visibile per tutti gli utenti della strada.



Uno sguardo al futuro



Visto il grande interesse e l’originalità dell’iniziativa, gli organizzatori stanno già lavorando alla prossima edizione, che si terrà nella primavera del 2026.



Respect Day non è solo un evento sportivo: è un messaggio di civiltà, educazione e rispetto reciproco. Un’occasione per ricordare che la strada è di tutti – e tutti abbiamo il dovere di usarla con responsabilità.