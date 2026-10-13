Riccardo Gualtieri, il ricordo dei docenti: “Un ragazzo dalla viva curiosità intellettuale”

I docenti ricordano il diciottenne di Verucchio, scomparso nei giorni scorsi e richiamano l'attenzione sulla sua sensibilità culturale e sul rapporto con la scuola.

La letteratura, la filosofia, la scienza e la musica erano parte del mondo di Riccardo Gualtieri, il diciottenne di Verucchio la cui morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità scolastica e nel territorio riminese. A pochi giorni dalla scomparsa, il suo ricordo diventa anche l’occasione per una riflessione sul rapporto tra insegnanti e studenti, sul valore delle relazioni costruite in classe e sulla necessità di riconoscere le peculiarità di ogni ragazzo, senza fermarsi alle apparenze.

A ricordarlo è il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei Diritti umani, attraverso un documento firmato dal presidente Romano Pesavento. Al centro, il ritratto di un ragazzo "curioso, interessato a diversi ambiti del sapere e capace di coltivare un rapporto personale con la conoscenza, con una viva curiosità intellettuale". Un ricordo che si accompagna a un invito rivolto alla scuola: "imparare a vedere anche ciò che non emerge immediatamente, perché non tutti gli studenti esprimono il proprio mondo interiore allo stesso modo".

"La riservatezza può accompagnarsi a una notevole vivacità intellettuale", scrive il Coordinamento, sottolineando come una partecipazione poco appariscente alla vita della classe non significhi necessariamente assenza di interesse o di riflessione. È uno dei passaggi centrali del messaggio, che invita a non giudicare i ragazzi soltanto da ciò che mostrano in superficie. Nel ricordo di Riccardo, un posto importante è riservato alla cultura e alla possibilità di trovare nei libri, nella filosofia e nella musica strumenti per comprendere se stessi e il mondo. "La letteratura, la filosofia e la musica non costituiscono soltanto ambiti di conoscenza, ma possono diventare strumenti attraverso i quali gli studenti elaborano interrogativi, maturano convinzioni e costruiscono una propria visione della realtà".

Da qui il richiamo a una scuola che sappia andare oltre voti e verifiche, dedicando tempo anche all'ascolto e al confronto personale. Per il Comitato, infatti, la formazione non riguarda soltanto ciò che uno studente impara, "ma anche la possibilità di esprimersi, sviluppare i propri interessi e acquisire fiducia nelle proprie capacità". Il Coordinamento invita però a mantenere il ricordo del giovane lontano da ricostruzioni e interpretazioni non supportate da elementi certi. "La scomparsa di un ragazzo così giovane richiede innanzitutto discrezione e rispetto nei confronti della famiglia, dei compagni e degli insegnanti". Il dolore per la sua morte, sottolinea l'organizzazione, "non deve diventare l'occasione per formulare ipotesi sulle circostanze della vicenda".