Riccione, 5.353 studenti tornano a scuola: azzerate le liste d’attesa per nidi e infanzia

Lunedì 15 settembre al via il nuovo anno scolastico. Nella fascia 0-6 anni accolte tutte le richieste delle famiglie residenti

Saranno 5.353 le studentesse e gli studenti riccionesi che lunedì 15 settembre torneranno sui banchi di scuola per l’avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027. Una cifra significativa che conferma la vitalità del sistema educativo cittadino, all’interno del quale spicca un elemento significativo: la totalità delle richieste d’iscrizione presentate dalle famiglie residenti per la fascia d’età compresa tra zero e sei anni è stata pienamente soddisfatta, azzerando le liste d’attesa sia per i nidi d’infanzia sia per le scuole dell’infanzia.

Entrando nel dettaglio della fascia 0-6 anni, sono complessivamente 843 gli iscritti accolti nel nuovo anno scolastico tra nidi e scuole dell’infanzia, di cui 282 piccoli nei nidi d’infanzia suddivisi in 177 nei comunali e 105 nei privati. Per le scuole dell’infanzia gli iscritti sono 56, di cui 396 per la rete comunale, 63 per le statali e 102 per le private. Completano il quadro della popolazione scolastica riccionese per il 2026-2027 i 1.230 alunni delle scuole primarie (1.097 statali e 133 private), i 929 studenti delle scuole secondarie di primo grado e i 2.285 ragazzi degli istituti secondarie di secondo grado.

“La ripartenza di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento unico e carico di trepidazione, sia per gli studenti che per le famiglie - dichiara la vicesindaca e assessora alla Scuola e ai servizi educativi Sandra Villa-. I dati di quest’anno testimoniano la forza e l’abbraccio del nostro sistema formativo, capaci di accogliere e accompagnare le nostre bambine e i nostri bambini fin dai primi passi di vita. Riuscire a soddisfare il cento per cento delle domande dei residenti per la fascia da zero a sei anni è un risultato concreto che pone al centro l’infanzia e il sostegno concreto ai genitori. A ciascun alunno, dai più piccini che muovono i primi passi alle materne fino ai ragazzi che affrontano l’ultimo anno delle superiori, auguro un primo giorno di scuola indimenticabile e un cammino pieno di scoperte, amicizie e sogni da realizzare. Che possa essere un anno ricco di curiosità, crescita e soddisfazioni per studenti, insegnanti, personale scolastico e per tutte le famiglie”.



