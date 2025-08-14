“Riccione cambia”: i cittadini visitano i cantieri della città del futuro

Ogni martedì sopralluoghi guidati dalla sindaca Angelini per mostrare lo stato delle opere e coinvolgere la comunità

Parte martedì 19 agosto “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro”, un percorso di trasparenza e partecipazione che porterà cittadini, stampa e consiglieri comunali a conoscere da vicino la trasformazione urbana in atto. La sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta comunale e ai dirigenti, guiderà ogni settimana sopralluoghi ai principali cantieri della città, illustrando sul posto lo stato di avanzamento delle opere, le soluzioni progettuali adottate e gli obiettivi per il futuro. Saranno presenti amministratori e tecnici per rispondere alle domande di giornalisti e consiglieri comunali.

L’appuntamento sarà ogni martedì alle ore 13:00, direttamente sul luogo dei lavori, per raccontare in modo concreto il rinnovamento di Riccione e condividere con la comunità le scelte e gli interventi che ne stanno cambiando il volto.

La sindaca: “Costruiamo insieme la città di domani”

“Questa iniziativa va oltre la semplice informazione – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. È un atto di fiducia e responsabilità che vogliamo condividere con tutta la comunità. I cantieri che visiteremo sono tasselli di una visione più ampia: un futuro in cui Riccione sarà una città più moderna, inclusiva e sostenibile. Vogliamo che tutti si sentano parte di questo cambiamento, perché lo stiamo costruendo insieme. Dalle nuove strutture sportive e culturali alla riqualificazione degli spazi pubblici, dalla tutela ambientale all’efficientamento dei servizi, stiamo investendo per garantire a tutti una migliore qualità della vita. Con Riccione cambia vogliamo mostrare, senza filtri, il volto della Riccione che sta nascendo”.

Prime tappe

Il calendario delle visite si apre martedì 19 agosto con il Palazzo dei Congressi, dove sono in corso il montaggio della passerella di collegamento, gli appendimenti interni e l’area catering, per offrire una visione d’insieme del nuovo spazio polifunzionale e, soprattutto, per garantire una capacità di accoglienza ancora maggiore.

Martedì 26 agosto il sopralluogo sarà dedicato alla Piscina comunale e all’Antistadio del centro sportivo Nicoletti: vasca principale, spogliatoi e interventi per l’accessibilità, insieme ai lavori in corso sull’impianto sportivo adiacente.

Martedì 2 settembre l’attenzione si sposterà su La città dei ragazzi, l’ex mattatoio comunale in fase di recupero, destinato a diventare un importante polo culturale e sociale per la comunità.

Nei mesi successivi il percorso toccherà cantieri scolastici come la Scuola Panoramica, progetti di edilizia sociale come i Gruppi Appartamento di viale Arona e la Residenza Pullè, interventi di rigenerazione culturale come lo Spazio Tondelli e il Museo del Territorio, fino alle grandi opere di mobilità e sostenibilità, come i nuovi viale Ceccarini e Lungomare del Sole, la ciclabile della falesia, la passeggiata del porto, il nuovo ponte sul Marano e il rifacimento delle reti idrica ed ecologica.





