Riccione: camion in manovra sbatte e sfonda la recinzione di Villa Franceschi

Ditta responsabile coprirà intera spesa di ricostruzione

Nel pomeriggio di oggi un mezzo di una ditta incaricata per la pulizia dei giardini storici di Villa Franceschi ha accidentalmente urtato il muro di recinzione della storica struttura, provocandone il parziale abbattimento.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Riccione, l’incidente è avvenuto durante una manovra involontaria del mezzo impegnato nei lavori. L’area è stata prontamente messa in sicurezza per evitare rischi a residenti e passanti.

La ditta esecutrice si è già attivata per il ripristino del muro e si farà carico dell’intera spesa necessaria per i lavori di sistemazione.