Altarimini

Riccione: camion in manovra sbatte e sfonda la recinzione di Villa Franceschi

Ditta responsabile coprirà intera spesa di ricostruzione

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 dicembre 2025 18:45
Riccione: camion in manovra sbatte e sfonda la recinzione di Villa Franceschi - Lo storico muro demolito
Lo storico muro demolito
Riccione
Cronaca
Condividi

Nel pomeriggio di oggi un mezzo di una ditta incaricata per la pulizia dei giardini storici di Villa Franceschi ha accidentalmente urtato il muro di recinzione della storica struttura, provocandone il parziale abbattimento.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Riccione, l’incidente è avvenuto durante una manovra involontaria del mezzo impegnato nei lavori. L’area è stata prontamente messa in sicurezza per evitare rischi a residenti e passanti.

La ditta esecutrice si è già attivata per il ripristino del muro e si farà carico dell’intera spesa necessaria per i lavori di sistemazione.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini