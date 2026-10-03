Riccione: c'è la ciclabile, ma le bici passano sulla passeggiata a mare. Forza Italia all'attacco

Dionigi Palazzi attacca l'amministrazione comunale

Andrea Dionigi Palazzi, capogruppo di Forza Italia a Riccione, si fa portavoce di alcune segnalazioni di cittadini sulla pericolosità della passeggiata a mare in zona sud, nella Perla Verde, "dove biciclette e pedoni sono costretti a condividere lo stesso spazio, con evidenti problemi di sicurezza". Questo, secondo Dionigi Palazzi, nonostante la realizzazione di nuova ciclabile, per la mancanza di "un provvedimento chiaro ed efficace che vieti il transito delle biciclette". Si arriva così a una situazione definita "paradossale" da Dionigi Palazzi: "Si realizza una nuova infrastruttura per separare biciclette e pedoni - spiega - ma poi non si completa l’intervento con la necessaria regolamentazione della viabilità". Il capogruppo di Forza Italia attacca l'amministrazione, rinfacciandole una mancanza di visione complessiva: "Si fanno lavori, ma non si completano gli interventi necessari per renderli realmente funzionali e sicuri".

"La sicurezza di pedoni e ciclisti non può essere affrontata a pezzi. Chiediamo che l’amministrazione intervenga immediatamente, introducendo il divieto di transito delle biciclette sulla passeggiata a mare e completando finalmente la separazione tra i due percorsi. Dopo due anni, non è più il momento delle promesse: servono decisioni e soprattutto serve mettere in sicurezza quella passeggiata", chiosa Dionigi Palazzi.