Riccione, ecco l'albero di Natale: è alto 15 metri e arriva dal Trentino

È arrivato questa mattina sul ponte del porto canale, all’altezza di viale Dante, il maestoso albero di Natale che sarà inaugurato ufficialmente lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Si tratta di un abete alto circa 15 metri, proveniente dal Trentino-Alto Adige, che nei prossimi giorni verrà impreziosito da eleganti fili di luci dorate, trasformandosi nel cuore luminoso delle festività riccionesi.

Lunedì 8 dicembre la città vivrà un momento di grande suggestione con la tradizionale cerimonia di accensione dell’Albero di Natale. Alle ore 17:30, il grande abete, illuminato da mille luci sfavillanti, tornerà a brillare riflettendo la sua magia anche sulle imbarcazioni ormeggiate lungo il porto canale.

Ad accompagnare l’accensione sarà il coro Educanto della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione, diretto dalla professoressa Silvia Vico. Prima dell’accensione, alle 17:00, il vescovo Nicolò Anselmi impartirà la benedizione alla Natività collocata sullo storico lancione di pesca Saviolina e in altre due imbarcazioni storiche ormeggiate per tutte le festività a ridosso del ponte di viale Dante.

La giornata dell’Immacolata prenderà avvio già nel pomeriggio, con un programma ricco di musica e tradizione.

Alle 16:00, in piazzale Ceccarini, si terrà il concerto “Meraviglie sotto l’albero” con l’Orchestra e il coro Onde Medie dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione. Una giornata suggestiva per i riccionesi e i visitatori della città che anche quest’anno unirà tradizione, musica e atmosfera suggestiva.



