Riccione, fauna selvatica, nuove indicazioni ai cittadini dopo gli avvistamenti: “Non alimentare gli animali”

L’amministrazione invita a evitare comportamenti che possano attirare lupi e altri esemplari vicino alle abitazioni: previste sanzioni fino a 500 euro per chi non rispetta le disposizioni

A seguito di alcune segnalazioni relative ad avvistamenti di fauna selvatica sia nelle aree collinari sia in quelle vicine al litorale, l’amministrazione comunale ha avviato un’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Gli animali selvatici - compresi i lupi - sono per loro natura schivi e diffidenti nei confronti dell’uomo, tendendo spontaneamente a evitare il contatto diretto. Per questa ragione, l’obiettivo principale del provvedimento comunale è quello di preservare questo comportamento naturale, fornendo ai residenti piccoli accorgimenti quotidiani utili a prevenire l’abitudine degli animali ad avvicinarsi ai contesti urbani in cerca di cibo.

Le buone abitudini per evitare l’attrazione degli esemplari

Per garantire il benessere dell’ambiente e la tranquillità dei residenti, l’ordinanza raccomanda di non adottare comportamenti che possano attirare la fauna vicino alle case. Tra le regole principali vi è il divieto di abbandonare rifiuti organici o lasciare fonti di cibo incustodite all’esterno delle abitazioni, comprese le ciotole con i pasti per cani e gatti. Per quanto riguarda le colonie feline, i referenti dovranno avere cura di distribuire i quantitativi di cibo limitatamente al consumo giornaliero. Rimane inoltre fondamentale il divieto di alimentare intenzionalmente gli animali selvatici e l’invito a non inseguirli o avvicinarli in caso di un occasionale avvistamento.

Gran parte delle indicazioni riguarda la gestione e la cura degli animali d’affezione attraverso le normali regole di condotta. Durante le passeggiate è necessario tenere i cani al guinzaglio, tranne che all’interno delle apposite aree di sgambamento, ed evitare di lasciarli liberi e incustoditi in zone accessibili alla fauna.

Tra i consigli utili vi sono anche il ricovero in casa degli animali domestici durante la notte, il mantenimento delle aree private cortilizie ben recintate o chiuse e la pulizia da rovi o fitta vegetazione dei terreni a ridosso delle abitazioni. Per chi possiede animali da allevamento, viene suggerita l’installazione di adeguate recinzioni di protezione.

Segnalazioni e sanzioni amministrative

Qualora si dovesse incontrare un esemplare che mostra un atteggiamento troppo fiducioso, l’amministrazione consiglia di allontanarlo in modo attivo attraverso l’uso di suoni forti o segnali visivi. Eventuali avvistamenti o comportamenti insoliti possono essere segnalati tempestivamente ai canali di riferimento, contattando le forze dell’ordine. La mancata osservanza delle disposizioni previste dall’atto comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con verifiche affidate agli organi di Polizia.



