Riccione: in mostra abiti e storie della serie cult "Il Paradiso delle Signore"

A Villa Franceschi un viaggio immersivo che racconta l’Italia degli anni ’50 e ’60.

Un tuffo nel passato, tra costumi d’epoca, filmati inediti e suggestioni cinematografiche: da lunedì 23 giugno a martedì 15 luglio, le eleganti sale al piano terra di Villa Franceschi ospiteranno l’esposizione “Il Paradiso delle Signore in mostra”, un evento speciale nell’ambito dell’Italian Global Series Festival, promosso da APA – Associazione produttori audiovisivi.

La serie daily leader negli ascolti di Rai Unoapre le porte al pubblico per raccontare la storia del nostro Paese attraverso le vicende che si snodano all'interno del Paradiso delle Signore. Un viaggio attraverso curiosità, fotografie di scena, creazioni originali e l’esposizione di ben 25 tra gli abiti più iconici realizzati appositamente per le serie prime time e daily.

Nelle due stagioni in onda in prima serata e nel corso delle 7 stagioni daily (e dell’ottava in lavorazione), Il Paradiso delle Signore ha prestato grande attenzione all’evoluzione della moda e dei costumi e all’immagine di una femminilità sempre più moderna e libera. Grazie al lavoro del laboratorio sartoriale del Paradiso delle Signore - quasi 20 persone, coordinate dalla costumista Pamela Fontinovo – la serie ha raccontato questo passaggio confezionando dagli abiti eleganti a “tubo” a quelli a “trapezio”, dagli abiti funzionali per la casa o per il lavoro ai classici vestiti da sposa fino ad arrivare all’avvento dei primi materiali plastici e alla rivoluzionaria minigonna di Mary Quant.

Oltre a questo, Il Paradiso delle Signore ha raccontato la vita, le personalità e gli avvenimenti di un decennio compreso tra il 1956 e 1966. In particolare grazie alla perfetta corrispondenza tra il giorno della messa in onda e il giorno dell’anno in cui la serie è ambientata - unico caso al mondo – ne Il Paradiso delle Signore, sono stati rivissuti dai personaggi avvenimenti che vanno dall’invasione dell’Ungheria alle celebrazioni della Liberazione, dall’epopea delle 1000 Miglia alle Olimpiadi di Roma, dalla morte di Fausto Coppi all’assassinio di JFK, dall’inaugurazione dell’Autostrada del Sole a quella del traforo del Monte Bianco, dalla tragedia del Vajont all’Oscar a Fellini per 8 e 1⁄2.

Nel racconto de Il Paradiso delle Signore sono entrati anche i volti e le trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana: la ricostruzione di Lascia e Raddoppia?, la nascita di Carosello, gli omaggi a Enza Sampò e Rosanna Vaudetti, il Musichiere, le prime messe in onda del Festival di Sanremo, fino alla trasmissione di Alberto Manzi,Non è mai troppo tardi e allo Zecchino d’oro.

“Il Paradiso delle Signore in mostra” sarà visitabile con i seguenti orari: dal 23 al 28 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24 - dal 29 giugno al 15 luglio tutti i giorni dalle 9 alle 13 mentre l’apertura serale dalle 20 alle 24 è prevista dal giovedì alla domenica.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini, punto di riferimento per il mondo dell’audiovisivo che pone l’accento sulla forza e sulla ricchezza delle narrazioni seriali e cinematografiche a livello internazionale.