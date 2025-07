Riccione in rosa: ha preso il via il weekend di spettacoli, benessere e divertimento

Dai concerti live ai musical per bambini, un weekend ricco di eventi e momenti di festa sulla Riviera Romagnola

Musica, luci, emozioni condivise sulle note di brani indimenticabili, voglia di stare insieme e ballare sotto le stelle: dopo l’anteprima del Kids Family Festival di giovedì, è iniziata così La Notte Rosa 2025 a Riccione, all’insegna dello slogan “Hit’s Summer”. Piazzale Roma si è trasformato in una grande pista a cielo aperto, mentre un cielo stellato tutto rosa ha fatto da sfondo alla festa, condivisa con tutti i turisti della riviera. Affollatissimo viale Ceccarini, animato da persone vestite di rosa o con accessori a tema, unite dal desiderio di vivere momenti indimenticabili di allegria e spensieratezza all’aria aperta.

La musica leggendaria che ha acceso il pubblico di piazzale Roma

Grande successo per “Hit’s Summer Night” che ieri, venerdì 20 giugno, ha conquistato il pubblico con una serata indimenticabile all’insegna della musica e dell’energia travolgente della dance. Un evento che ha saputo unire generazioni, emozioni e ricordi, trasformando piazzale Roma in una vera e propria pista a cielo aperto. Migliaia di persone hanno cantato e ballato senza sosta, travolte dalle hit intramontabili degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, in un viaggio musicale guidato dai dj leggendari dell’epoca d’oro della dance, Max Monti e Claudio Coveri, e dall’animazione travolgente di Marco Corona, vero trascinatore della piazza. Sul palco anche Paoletta con il Radio Italia Party, un’esplosione di remix e mashup delle canzoni italiane più belle, ballate e cantate dal pubblico a squarciagola. A mezzanotte lo spettacolo incredibile dei fuochi d’artificio su tutta la riviera, con il cielo colorato di rosa in simultanea, ha avvolto piazzale Roma in un grande abbraccio di luce, musica ed emozione.

“Kids Family Festival”: dopo il talk con @psicologeorge gran finale il 21 giugno in piazzale Ceccarini

Grande successo anche per gli appuntamenti di ieri sera, venerdì 20 giugno, del “Kids Family Festival”, che hanno confermato, ancora una volta, la varietà e la qualità delle proposte dedicate a famiglie e bambini. Molto apprezzato e partecipato il talk sul cyberbullismo e sulla sicurezza online, con gli interventi della Fondazione Carolina, del team di InTherapy e dello psicologo e divulgatore Giorgio Giuliani, noto sui social come @psicologeorge, che ha parlato di salute mentale in modo semplice, diretto e coinvolgente.

Subito dopo, piazzale Ceccarini si è trasformato in un vero e proprio mondo magico grazie alla coloratissima parata dei personaggi in costume, accolta con entusiasmo da tantissimi bambini impazienti di incontrare i loro beniamini. A seguire, l’arena del festival ha ospitato il musical del Winx Club e l’attesissimo “Winx Glitter Party”: un’esplosione di luci, musica e dj set che ha avvolto la piazza in un’atmosfera incantata. Tra ali brillanti e scenografie da fiaba, i piccoli fan delle mitiche fate hanno vissuto un momento indimenticabile, danzando sulle note delle sigle Winx e lasciandosi trasportare dalla magia dello show.

La grande arena del “Kids Family Festival” è pronta a salutare famiglie e bambini con un ricco calendario di iniziative in programma oggi, sabato 21 giugno. Alle 17:45 si comincia con il talk educativo “Allenare alla vita” dello psicoterapeuta Alberto Pellai, seguito da un approfondimento sulla tutela del mare con MareVivo e Fondazione Cetacea (ore 19). Alle 19:45, lo show “Mermaid Magic” per la gioia dei giovani ospiti. Alle 20, spazio ai 44 Gatti con uno show teatrale, seguito alle 20:40 dal musical “Seconda stella a destra” di Elena Ronchetti e alle 21:15 dallo spettacolo di Salvo & Giorgia. Chiusura danzante con “Family Dj Dance” e con la parata dei personaggi più amati dai bambini, a partire dalle 22:30. Inoltre, dalle 20 fino alla mezzanotte, sono previsti stand e laboratori, attività meet&greet, installazioni di luci e colori nel mondo fatato delle Winx.





Il sabato mattina della Notte Rosa comincia all’insegna del benessere e dell’armonia

Questa mattina, sabato 21 giugno, davanti allo spettacolo del mare e avvolto dalla luce rosa dell’alba, si è svolto il primo appuntamento dell’edizione 2025 delle “Albe dello yoga”, nella bella cornice del parco di Villa Mussolini. Un inizio carico di emozioni e grande partecipazione: in tantissimi e tantissime si sono ritrovati scalzi, sull’erba ancora fresca, per lasciarsi guidare dall’insegnante Renza Bellei in un’esperienza di profonda connessione con la natura e con sé stessi.

Tra silenzi, respiro consapevole e armonia, a Riccione, la Giornata internazionale dello yoga è iniziata nel segno della pace interiore e della magia alle prime luci del giorno e proseguirà con un’altra sessione di yoga nel parco di Villa Lodi Fè, in programma oggi pomeriggio, sabato 21 giugno, dalle 18:30 alle 19:30.

“Goovi Summer Wave” con Michelle Hunziker: il 21 giugno in piazzale San Martino

La giornata prosegue all’insegna del benessere e del fitness con “Goovi Summer Wave”, l’evento gratuito in spiaggia promosso dal wellness brand Goovi, fondato da Michelle Hunziker, che sarà presente con i suoi allenamenti speciali sulla spiaggia libera di fronte a piazzale San Martino: alle 11 e alle 14 allenamento con Marco e Costanza, alle 12:15 tribal yoga con Vanessa Villa, alle 15 beauty masterclass con Michelle e Laura Barenghi, alle 17 total work out con Michelle e Paolo Zotta, alle 18:30 saluto al sole con Michelle e Martina Sergi.

Il musical “Seconda stella a destra”: il 21 giugno in piazzale Ceccarini

Questa sera, sabato 21 giugno, nell’ambito del “Kids Family Festival” andrà in scena in piazzale Ceccarini a partire dalle 20:40 “Seconda stella a destra”, un musical avventuroso e poetico che reimmagina la leggenda di Peter Pan con uno sguardo nuovo e sorprendente. Al centro della storia, tre figure emblematiche: Peter, l’eterno ragazzo che rifiuta di crescere; Capitan Uncino, l’antagonista tormentato dal passato; e Trilly, la fatina luminosa che conosce i segreti più profondi dell’Isola che non c’è. Protagonisti del musical Andrea Rossi, Giulia Cesaroni, Maria Sacchi, Lorenzo Tomassetti e il corpo di ballo della compagnia Riccione Dance Center. La regia e la coreografia dello spettacolo sono di Elena Ronchetti.

“Magia in movimento” con le étoile: il 21 giugno in piazzale Roma

Sempre questa sera, sabato 21 giugno, un appuntamento da non perdere è in programma in piazzale Roma, alle 22 con “Magia in movimento”, lo spettacolo di danza diretto da Kledi, che porta sul palco étoile di fama internazionale insieme ai giovani talenti dell’Accademia Bartolacci. Tra i protagonisti – che saranno più di venti – anche Daniele Doria, vincitore di “Amici”, e prime ballerine e ballerini di teatri e compagnie prestigiose come lo Staatsballett di Berlino, il Royal Ballet, l’Opera di Roma, l’English National Ballet, i Grands Ballets Canadiens. A fare da filo narrativo della serata sarà Simone Montedoro, attore amatissimo dal grande pubblico e già ospite delle stagioni teatrali riccionesi, che torna in città in veste di presentatore: accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra i grandi passi di danza e le storie che li ispirano.

L’alba in danza e musica con Kledi e Syria: il 22 giugno sulla spiaggia libera della zona Marano

Domenica 22 giugno all’alba, alle ore 5, primo appuntamento della rassegna “Albe in controluce”, sulla spiaggia libera della zona Marano (zona 133). L’ouverture musicale del giovane compositore riminese Demetrio Cecchitelli aprirà alla danza e alla luce del giorno, con Kledi in veste di ballerino che, insieme a 4 danzatori della MM Contemporary Dance Company, interpreta sulla sabbia il “Bolero” di Ravel in una suggestiva performance evento unico. A seguire, la voce di Syria regalerà un concerto omaggio alla musica brasiliana e a Ornella Vanoni.

“Il Paradiso delle Signore in mostra”: inaugurazione il 22 giugno a Villa Franceschi

Dal 22 al 28 giugno, Riccione ospita l’Italian Global Series Festival, la nuova rassegna internazionale dedicata alle serie Tv, con incontri, anteprime, premi, masterclass e volti celebri. Domenica 22 giugno, come primo evento del festival, si inaugura a Villa Franceschi alle 19 una straordinaria mostra immersiva dedicata a “Il Paradiso delle Signore”, la celebre fiction Rai ambientata nella Milano degli anni ’50. Un viaggio tra costumi, scenografie, fotografie e retroscena che racconta la moda, le storie e il fascino dell’Italia del boom economico. L’inaugurazione si terrà alla presenza degli autori, dei registi e dei protagonisti della serie: l’ingresso è libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Per registrarsi all’evento si invita a visitare il sito https://italianglobalseriesfestival.it/ oppure a cliccare direttamente al seguente link: https://italianglobalseriesfestival.it/evento/il-paradiso-delle-signore/

Il mare e la spiaggia raccontati dai grandi fotografi della Magnum in mostra a Villa Mussolini

Villa Mussolini ospita la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. L’esposizione, curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, presenta gli sguardi di otto grandi autori dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. In mostra anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle immagini balneari più iconiche di Parr. Sabato e domenica, la mostra resta aperta al pubblico dalle 10 alle 20. L’ingresso è a pagamento.