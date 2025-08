Riccione, la giunta promette la svolta verde: "Vogliamo diventare una città modello"

Approvate le linee guida per il nuovo Piano urbanistico generale: ambiente, qualità urbana e partecipazione al centro della visione futura della città

Riccione adotta nuove linee di indirizzo all'interno del nuovo Pug (Piano di Urbanistica Generale), definendo le strategie per una miglior qualità urbana sotto l'aspetto ecologico-ambientale. Alla base del processo c'è la legge urbanistica regionale n. 24/2017, che ha introdotto un nuovo modello di governo del territorio, orientato alla rigenerazione urbana, alla tutela del paesaggio e alla riduzione del consumo di suolo. Il Pug assume così un ruolo centrale, non solo come piano urbanistico, ma come strumento strategico per immaginare e attuare la trasformazione della città, tenendo insieme dimensione ambientale, sociale, economica e culturale.

Il Comune di Riccione ha scelto di costruire questa visione in modo condiviso, attivando dal 2023 il percorso partecipativo “Riccione cambia”, che ha coinvolto cittadine e cittadini, giovani, associazioni, ordini professionali, comitati di quartiere e operatori economici in un articolato calendario di incontri pubblici, focus group, laboratori e seminari.

Cinque le direttrici strategiche che guideranno il nuovo assetto della città: «una Riccione verde e resiliente, che mette al centro l’ambiente, la biodiversità e le reti ecologiche; una Riccione bella e creativa, che valorizza il patrimonio storico e architettonico, con una rigenerazione urbana attenta all’innovazione e alla qualità dello spazio pubblico; una Riccione viva e attrattiva, capace di rinnovare la propria offerta turistica, commerciale e culturale, investendo nei poli strategici della città; una Riccione sana, accogliente e inclusiva, che punta sul miglioramento dei servizi pubblici, dell’abitare e del welfare, mettendo al centro la persona e i diritti di cittadinanza; e infine una Riccione intelligente, accessibile e sicura, che guarda alla transizione digitale, alla mobilità sostenibile e all’autosufficienza energetica come leve di innovazione urbana».

Queste linee di indirizzo sono state formalizzate nel documento “Verso il nuovo piano urbanistico generale. Indirizzi strategici”, che rappresenta oggi la base per la definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (Squea), così come previsto dalla legge regionale. Il documento integra le politiche comunali già avviate, dal Paesc (Piano per l’energia sostenibile e il clima) fino agli studi per gli hub urbani, e si pone in stretta continuità con gli strumenti di programmazione e pianificazione approvati negli ultimi anni.

Il lavoro di redazione del piano è affidato all’Ufficio di piano e al Garante della comunicazione e della partecipazione, che avranno il compito di proseguire nel percorso di condivisione con la comunità locale, in coerenza con i principi di trasparenza e partecipazione che hanno sin dall’inizio guidato questo processo.

«Con questo atto di indirizzo – dichiarano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli – iniziamo a costruire concretamente il futuro di Riccione. Lo facciamo mettendo al centro l’ambiente, la qualità della vita e l’ascolto della comunità. Il nuovo Pug sarà uno strumento moderno, inclusivo e coraggioso, capace di rispondere alle sfide climatiche, sociali ed economiche che ci attendono. Abbiamo scelto di partire dalla partecipazione e dalla condivisione, perché crediamo che una città più sostenibile e vivibile si costruisca insieme, passo dopo passo».

L'amministrazione comunale evidenzia la volontà di fare di Riccione «una città modello, capace di coniugare crescita e tutela, innovazione e inclusione, qualità urbana e sostenibilità, mettendo al centro la vita quotidiana delle persone e il futuro delle nuove generazioni».