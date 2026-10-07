Riccione, la sfilata dei gioielli della "Modena 100 Ore"

Cento auto storiche hanno invaso piazzale Roma e il lungomare. Oggi la gara al Misano World Circuit, domani la partenza verso Imola

Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Maserati, Lancia, De Tomaso e BMW. Sono alcuni dei marchi protagonisti della "Modena 100 Ore", la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche che ha fatto tappa a Riccione con cento equipaggi e alcune delle vetture più affascinanti della storia dell'automobilismo. Ieri, martedì 6 , le auto sono state esposte in piazzale Roma e lungo il lungomare per il percorso "Coast to coast", che parte proprio da Riccione. Un colpo d'occhio particolare, con vetture costruite tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta, capaci di raccontare epoche diverse delle competizioni automobilistiche.

Tra gli esemplari presenti anche un'Alfa Romeo 8C Monza e una Bentley 4 ¼ Litre, due vetture che richiamano il fascino delle auto da corsa degli anni Trenta. "Vedere così tanti gioielli a quattro ruote esposti nel cuore della nostra città conferma ancora una volta la naturale vocazione di Riccione come terra di motori", commenta l'assessore al Turismo Mattia Guidi, sottolineando il legame con la Motor Valley. Per l'amministrazione, eventi di questo livello rappresentano anche un'occasione per portare attrattività internazionale a Riccione in un periodo di bassa stagione.

La manifestazione prosegue oggi, mercoledì 7 ottobre, con la partenza da piazzale Roma verso la Repubblica di San Marino, San Leo, Pennabilli, il Passo della Cantoniera, Urbania e Urbino. Nel pomeriggio le vetture arriveranno al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la prima gara in pista. In serata, tra le 18 e le 21 circa, le auto torneranno a Riccione percorrendo la Statale 16 e quindi viale San Gallo, viale Torino, viale Milano e viale Rismondo, prima di essere nuovamente esposte tra piazzale Roma e il lungomare.

Domani, giovedì 8 ottobre, la carovana lascerà invece Riccione tra le 7.30 e le 8.15, sfilando lungo diversi viali cittadini prima di raggiungere il casello autostradale e proseguire verso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La "Modena 100 Ore" continuerà poi verso Forte dei Marmi venerdì 9 ottobre, completando il percorso "Coast to coast", mentre sabato 10 ottobre è prevista la conclusione a Modena.