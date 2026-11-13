La Perla Verde cambia volto Riccione, nuovo parco verde ai giardini Montanari. Cantiere sarà sospeso in estate

L’intervento, da 2,5 milioni di euro complessivi, trasformerà l’area in un parco sostenibile tra piazzale Ceccarini e il lungomare

Si è tenuto ieri pomeriggio, giovedì 13 dicembre, in municipio un incontro tra l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, i progettisti, i tecnici, i rappresentanti di Federalberghi Riccione, Consorzio Ceccarini e commercianti dell’area per illustrare il progetto e le tempistiche di riqualificazione dei giardini Montanari. L’avvio formale del cantiere avverrà a dicembre con le prime operazioni propedeutiche prive di impatto sulla circolazione e sulle attività economiche per entrare nel vivo delle lavorazioni a gennaio, a conclusione del periodo festivo. "La prima fase di questo ampio lavoro di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana si fermerà nella primavera 2027, garantendo, in vista della stagione estiva, la quasi totale rimozione del cantiere per assicurare la piena fruibilità dell’area, il regolare lavoro degli esercizi commerciali e la fluidità della viabilità. Il primo stralcio dell’opera dovrebbe concludersi nell’autunno 2027", evidenzia l'amministrazione comunale. L'intervento di riqualificazione da 2,5 milioni di euro (la metà di risorse regionali) porterà alla creazione di un parco e di percorso nel verde per collegare i giardini a piazzale Ceccarini. Sarà anche un'infrastruttura funzionale contro il calore urbano e le piogge estreme: "Il progetto trasformerà parte dell’attuale superficie asfaltata in circa 3mila metri quadrati di nuovo spazio verde, recuperando gli alberi esistenti e mettendone a dimora di nuovi insieme a specie arbustive mediterranee a bassa manutenzione per filtrare le polveri sottili, contrastare l’isola di calore e offrire una passeggiata ombreggiata dotata di sedute e fontane. Accanto al verde sorgeranno circa 2mila metri quadrati di percorsi pedonali e ciclopedonali in calcestruzzo drenante in grado di assorbire fino a 200 litri d’acqua al metro quadrato al minuto, affiancati da circa 1.200 metri quadrati di giardini della pioggia per il drenaggio e la filtrazione naturale delle acque meteoriche e da cisterne interrate per l’accumulo e il riutilizzo irriguo a goccia. L’area si animerà inoltre con giochi d’acqua integrati in asole di porfido per il raffrescamento estivo, portabiciclette, illuminazione efficiente e percorsi guida per persone con disabilità visiva e il transito dei veicoli sarà limitato ai soli accessi per residenti, pubblici esercizi e mezzi di emergenza, favorendo il collegamento con i parcheggi di piazzale Curiel", spiega l'amministrazione comunale. “Si tratta di un progetto di grande valore strategico, ambientale e urbano per Riccione – ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli – perché restituisce alla città e ai suoi ospiti un parco moderno, sostenibile e capace di rispondere alle sfide climatiche, valorizzando uno degli spazi più rappresentativi del centro. Con questo intervento verrà ricucito in un unico percorso verde e accessibile l’asse che unisce piazzale Ceccarini e il Palazzo del Turismo al lungomare e a viale Dante, rendendo omaggio alla tradizione di città giardino della nostra località”.