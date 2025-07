Riccione rilancia i trenini turistici: nuovi percorsi e più accessibilità

Oltre ad essere un servizio pratico e apprezzato, i trenini gommati rappresentano anche uno strumento di promozione turistica

Un servizio pensato per valorizzare la città, offrendo ai turisti un’esperienza comoda, divertente e inclusiva: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Riccione che ha definito le linee di indirizzo per il servizio di trasporto turistico a bordo dei trenini gommati.

Le nuove direttive – che saranno alla base del prossimo bando per l’affidamento in concessione del servizio pubblico – prevedono tra le altre cose la gratuità per i bambini sotto i 4 anni e per le persone con disabilità, un’attenzione concreta all’accessibilità e alla fruibilità del servizio da parte di tutti. Inoltre, per garantire la fruizione dei luoghi più suggestivi della città fuori dal centro, il Comune ha considerato quattro percorsi tematici che offriranno ai turisti l’occasione per scoprire il Parco della Resistenza e il Castello degli Agolanti ma anche per raggiungere il mercato settimanale e godersi Riccione sotto le stelle.

In particolare i quattro percorsi tematici, ciascuno pensato per offrire un’esperienza diversa, saranno: il Percorso Parco (tutti i pomeriggi, 16:00–19:15): un tragitto tra aree verdi e zone gioco, partendo e tornando al Parco della Resistenza, ideale per le famiglie con bambini; il Percorso Castello degli Agolanti (tutti i pomeriggi, 16:00–19:15): un itinerario panoramico verso uno dei luoghi simbolo della città, tra scorci verdi e suggestioni storiche; il Percorso Mercato (venerdì mattina, 8:30–13:00): per raggiungere il mercato settimanale in comodità; il Percorso Serale (tutte le sere, 20:30–mezzanotte): una corsa nella Riccione by night, tra vetrine illuminate e l’atmosfera vivace del centro città.

Le tariffe saranno mantenute accessibili: 6 euro a corsa, 10 euro andata e ritorno, con le esenzioni per i più piccoli e per le persone con disabilità.

Nel frattempo, per garantire continuità e copertura del servizio dall’estate e fino alle festività natalizie, l’amministrazione ha deciso di rinnovare temporaneamente l’attuale concessione fino al 31 gennaio 2026 in attesa del nuovo bando in preparazione. Un modo per assicurare ai residenti e ai visitatori un servizio ormai diventato parte dell’identità turistica della città.

Oltre ad essere un servizio pratico e apprezzato, i trenini gommati rappresentano anche uno strumento di promozione turistica, che attraversa zone strategiche della città e consente di collegare punti di interesse, esercizi commerciali e poli culturali. La nuova impostazione guarda con attenzione anche alla promozione di aree come Riccione Paese, integrando la mobilità con la valorizzazione del territorio urbano.