Riccione, scontro tra scooter e auto sulla Statale Adriatica: donna in ospedale non grave

Incidente intorno alle 17:30 davanti al Penny Market: ferita la conducente dello scooter, trasportata all’ospedale di Riccione. Non sarebbe grave

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, sulla Statale Adriatica a Riccione, davanti al discount Penny Market. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter Piaggio People e un’autovettura si sono scontrati. Alla guida dell’auto si trovava un uomo di mezza età, mentre sullo scooter viaggiava una donna che procedeva in direzione Riccione. L’automobile proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio è stata la conducente dello scooter, che ha riportato alcune escoriazioni. La donna è stata trasportata all’ospedale di Riccione per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.