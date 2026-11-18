Riccione, torna “BiblioPlay”: un pomeriggio di giochi e sfide in biblioteca per tutte le età

Domenica 29 novembre, dalle 16 alle 19, la Biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento dedicato ai giochi da tavolo in collaborazione con GiocOvunque

La Biblioteca comunale di Riccione torna ad aprirsi al gioco e alla socialità con un nuovo appuntamento di “BiblioPlay. Giochi e sfide in biblioteca”. L’iniziativa è in programma domenica 29 novembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, negli spazi di viale Lazio 10, ed è organizzata in collaborazione con l’associazione GiocOvunque, realtà ludico-educativa attiva sul territorio e impegnata nella promozione della cultura del gioco, anche attraverso le attività del Ludobus, la ludoteca itinerante che porta giochi e animazione nelle piazze e negli spazi pubblici.

Durante il pomeriggio bambini, ragazzi e adulti potranno mettersi alla prova, guidati dagli operatori dell’associazione, con un’ampia selezione di giochi da tavolo e attività, tra colpi di dadi, carte e pedine. La biblioteca si conferma così un luogo vivo di incontro, condivisione e divertimento per tutta la comunità.

L’ingresso è libero con prenotazione, scrivendo all’indirizzo email [email protected], oppure telefonando al numero 0541 600504.



