Riccione, volontari di Fondazione Cetacea vegliano sul nido di tartaruga durante il nubifragio

Nonostante la notte di pioggia e vento, l’area tra i bagni 132 e 134 è stata protetta

Nella notte tra sabato e domenica i volontari e lo staff della Fondazione Cetacea hanno vegliato sul nido di tartaruga marina deposto lo scorso 24 giugno sulla spiaggia libera tra i bagni 132 e 134 di Riccione.

Le forti piogge e il maltempo hanno imposto ulteriori misure di protezione, già predisposte nei giorni precedenti in vista della possibile schiusa.

Durante il nubifragio, i volontari hanno messo in sicurezza l’area e trovato riparo nella tenda della Protezione Civile allestita vicino al perimetro recintato.

Alle prime luci dell’alba, pur bagnati ma illesi, hanno potuto verificare la situazione del nido, che era stato in parte inondato dall’acqua di risalita.

Un controllo tecnico ha comunque confermato la possibilità di proseguire il monitoraggio, lasciando aperta la speranza di un esito positivo anche per il nido di Riccione.

"Un ringraziamento speciale va a quanti" si legge nella nota stampa "si stanno spendendo da oltre due mesi nel presidio del nido, anche in condizioni meteo estremamente avverse come quelle dello scorso weekend: senza la loro partecipazione non saremmo mai arrivati qui. "