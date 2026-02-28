Rimini, 1 marzo 2026 — Meteo: giornata prevalentemente nuvolosa, pioggia leggera nel primo pomeriggio

Rimini, 1 marzo 2026: temperature fino a 14–15°C, venti deboli e rischio di pioggia leggera intorno alle 15:00. Tutto quello che serve sapere per la giornata.

L'aria primaverile arriva con discreta variabilità: non si annunciano estremi, ma la giornata di domani a Rimini presenta passaggi nuvolosi e un breve episodio di pioggia nel pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature attorno a 6,2 °C. Cielo con nubi sparse (copertura ~53%), umidità elevata (91%) e venti molto deboli da ovest-nordovest a 0,7 m/s (raffiche fino a 0,69 m/s). Visibilità buona: 10 km. Condizioni tranquille, senza precipitazioni previste.

Prima mattina (03:00) — Temperature in aumento a 10,3 °C. Cielo con poche nuvole (22%), vento debole da sud-ovest a 1,2 m/s (raffica 1,13 m/s). Atmosfera relativamente umida (92%); tempo asciutto.

Mattina (06:00) — Temperatura intorno a 10,1 °C. Ancora nubi sparse (26%), vento debole da sud-ovest a 1,15 m/s. Stabilità barica (circa 1025 hPa) e assenza di pioggia: condizioni piuttosto miti per l'alba.

Mezza mattinata (09:00) — Salita delle temperature fino a 13,1 °C. Cielo tendenzialmente coperto (cielo coperto, nuvolosità ~87%), vento debole variabile (≈0,8–1,1 m/s). Giornata che si mantiene grigia ma senza fenomeni significativi nella mattinata.

Mezzogiorno (12:00) — Massime provvisorie vicine a 14,3 °C. Cielo coperto con nuvolosità alta (~94%), vento da est-sudest a 2,9 m/s (raffiche fino a 2,65 m/s). Nessuna precipitazione attesa a pranzo: tempi stabili ma grigi.

Primo pomeriggio (15:00) — Minore temperatura intorno a 13,5 °C e aumento della probabilità di pioggia (pop ~37%). Possibile pioggia leggera con accumulo stimato di 0,25 mm nelle tre ore. Vento moderatamente debole da est (circa 3,8 m/s, raffiche fino a 5,17 m/s). Preparate un ombrello se prevedete uscite in questa fascia.

Tardo pomeriggio (18:00) — Dopo il passaggio perturbato il cielo resta coperto (89%), temperatura intorno a 12,4 °C. Vento da sud-est a 3,0 m/s (raffiche 4,34 m/s), probabilità di pioggia in calo (pop ~14%). Condizioni umide ma con fenomeni deboli o intermittenti.

Sera (21:00) — Cielo molto nuvoloso (cielo coperto, 99%), temperatura sui 11,9 °C. Vento debole da sud-est a 2,1 m/s (raffiche 2,37 m/s). Nessuna precipitazione significativa prevista nelle ore serali immediate.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente nuvolosa a Rimini il 1 marzo 2026, con temperature massime intorno a 14–14,5 °C e venti generalmente deboli (1–3 m/s). Punto critico nel primo pomeriggio, quando è previsto un breve episodio di pioggia leggera (circa 0,25 mm, pop ~37%). Altrove condizioni stabili grazie a una pressione intorno a 1024–1026 hPa. Consiglio pratico: portare un impermeabile o un ombrello per il pomeriggio, mentre mattina e sera rimangono asciutte ma grigie.