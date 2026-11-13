Riqualificazione della costa Rimini, 10 milioni per ridisegnare le scogliere a nord del Deviatore Marecchia: più spazio a mare e balneazione

Presentato a Rivabella il progetto di fattibilità che prevede 12 tratti di scogliera riposizionati tra 100 e 180 metri dalla riva e il prolungamento di 120 metri del molo sinistro

Un intervento da 10,5 milioni di euro per ripensare il sistema delle scogliere a nord del Deviatore Marecchia, favorire la circolazione delle acque e ampliare gli spazi destinati alla balneazione a partire da un primo intervento nella zona di Rivabella. È il progetto al centro del laboratorio che si è svolto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre all'Hotel Etoile di Rivabella, nell'ambito dell'iniziativa europea Co-Waters. L'incontro, molto partecipato, era aperto alle associazioni e ai portatori di interesse del territorio.

Intitolato "Alternative progettuali per il miglioramento della qualità ambientale del tratto di litorale a nord del Deviatore Marecchia", il workshop ha illustrato lo studio di fattibilità curato dal gruppo di lavoro interno all'Amministrazione insieme al professor Alessandro Mancinelli, approvato dalla Giunta lo scorso marzo. Al tavolo l'assessora alla transizione ecologica e blue economy Anna Montini e Massimo Paganelli, dirigente del Settore Sicurezza idraulica e qualità ambientale.

La scheda del Comune di Rimini

Il punto di partenza è la situazione attuale. Le scogliere realizzate nel corso del Novecento hanno protetto la costa dall'erosione e favorito l'ampliamento della spiaggia, ma l'accumulo di sabbia ha progressivamente ristretto gli specchi d'acqua compresi tra le barriere e la riva. A Rivabella le opere sono in alcuni tratti a ridosso della battigia, mentre tra Viserbella e Torre Pedrera la distanza si è molto ridotta. Ne derivano scarso ricambio dell'acqua, fondali limosi, poco spazio per nuotare e una visuale sul mare limitata. Nei pressi della foce, inoltre, il molo sinistro del Deviatore è più corto di quello destro, una configurazione che può favorire l'arrivo di sedimenti fluviali sulla spiaggia adiacente.

Lo studio ha messo a confronto cinque configurazioni, dallo spostamento delle scogliere emerse alle barriere sommerse, dalla spiaggia a baia ai pennelli trasversali, valutandole in base ai benefici ambientali, alla tenuta contro erosione e innalzamento del livello del mare e alla sostenibilità economica. Due soluzioni basate sul riposizionamento delle scogliere emerse sono risultate le più idonee, e tra queste è stata indicata come più vantaggiosa la prima. Prevede 12 tratti di scogliera in massi naturali, lunghi 100 metri e separati da varchi di 30 metri, collocati tra 100 e 180 metri dalla riva, con la sommità a circa un metro e mezzo sul livello medio del mare. Lo specchio acqueo arriverebbe a 25,2 ettari, circa 8 in più rispetto alla seconda ipotesi, con una minore trasmissione dell'energia delle onde.

A questo si affianca il prolungamento di 120 metri del molo sinistro del Deviatore, fino a raggiungere la lunghezza di quello opposto, per ridurre il trasporto di sedimenti e ghiaie verso le spiagge vicine. La spesa stimata è di 10,5 milioni di euro, contro i 10 della seconda alternativa, e si articola in due lotti: 1,5 milioni per il prolungamento del molo, passaggio necessario per avviare il secondo, e 9 milioni per le scogliere, con possibile suddivisione in due stralci in base alle risorse disponibili. Nelle prossime fasi di progettazione si potranno definire ampiezza dei varchi, altezza delle opere ed eventuale riutilizzo dei massi esistenti nonché un’analoga progettazione per le zone di Viserbella e Torre Pedrera.

Quello presentato resta dunque l'esito di uno studio di fattibilità e i benefici su qualità dei fondali e della fruibilità della balneazione sono obiettivi attesi. Le osservazioni raccolte durante il workshop potranno contribuire a orientare le scelte successive, con l'intento di mantenere stabile la linea di costa e restituire più spazio al mare.