Rimini, 15 agosto 2026: Ferragosto stabile con caldo intenso a mezzogiorno

Previsioni per Rimini — 15 agosto 2026: giornata estiva, notti serene e nessuna pioggia attesa. Dettagli orari per organizzare Ferragosto.

L'estate continua a dettare legge a Rimini: la giornata del 15 agosto 2026 si presenta generalmente stabile e asciutta, con notti limpide e picchi di caldo nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario per chi vuole pianificare mare, passeggiate o eventi all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo limpido e aria fresca. Temperature intorno ai 22.8 °C, umidità al 33% e punto di rugiada basso (6.7 °C), condizione che rende la notte ventilata e gradevole. Vento debole da SSW a circa 1.9 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%.

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno e lieve calo termico a 21.7 °C, umidità 30%. Vento molto debole da WSW a 2.0 m/s (raffiche 1.7 m/s). Visibilità piena (10 km). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): in avvio di giornata aria più calda con 25.96 °C e umidità al 27%, sensazione di fresco mattutino che rapidamente lascerà spazio al riscaldamento. Vento debole da Ovest a 1.5 m/s. Cielo quasi sereno, nubi minime (2%). Zero precipitazioni attese.

Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura a 31.3 °C; umidità contenuta al 33% e punto di rugiada intorno a 11.1 °C. Cielo con nubi sparse (circa 31% di copertura), vento da NNE a 2.6 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, ma con sole significativo.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata con massima prevista di 34.1 °C; umidità 36% e sensazione di caldo accentuata (feels like 34.6 °C). Cielo parzialmente nuvoloso con nubi sparse (49%). Vento da NE moderato a 4.6 m/s con raffiche fino a 3.0 m/s. Probabilità di pioggia 0%: giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00): temperature ancora elevate a 32.6 °C, umidità 34%. Cielo con maggior sviluppo nuvoloso (circa 75% di copertura) ma senza precipitazioni previste. Vento orientale a 3.5 m/s con raffiche fino a 3.8 m/s; pressione in lieve diminuzione (circa 1013 hPa).

Tardo pomeriggio (18:00): lieve attenuazione del caldo a 29.8 °C e umidità in aumento al 41%. Cielo con nubi sparse (37%) e vento da ESE a 3.0 m/s. Raffiche contenute. Situazione stabile e senza piogge, ideale per attività serali all'aperto.

Sera (21:00): ritorno a condizioni più tranquille, cielo sereno e temperatura intorno a 26.5 °C; umidità 39%. Vento debole da Sud a 2.1 m/s (raffiche 2.3 m/s). Notte asciutta e ventilazione leggera.

Riepilogo del giorno

Giornata di Ferragosto a Rimini con tempo complessivamente stabile e asciutto, notti serene e picchi di calore tra mezzogiorno e primo pomeriggio (massime attorno a 34 °C). Venti generalmente deboli-moderati variabili, assenza di precipitazioni previste. Consigli: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione alle attività all'aperto nelle ore più calde.